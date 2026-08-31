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FM02SS050P/00
Benutzerfreundlich mit Plug & Play
Einfaches, benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Mit der SSD von Philips wird Ihr täglicher Betrieb durch eine bessere Reaktionsfähigkeit des Systems reibungsloser. SSD bietet auch eine sofortige Ladeleistung, was zu schnelleren Boot- und Anwendungsladezeiten führt.
2 TB
Solid-State-Drive
Erweitern Sie die Speicherkapazitäten durch die automatische Komprimierung aller an den USB-Speicherstick übertragenen Dateien.
Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.
Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten des Philips Solid-State-Laufwerks (SSD) werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.
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