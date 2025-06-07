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Eingestellt

Hairclipper series 3000Haarschneider

HC3505/15

4.1
| (490) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Konstante Leistung
Für einen einfachen und schnellen Haarschnitt. Die DualCut-Technologie mit selbstschärfenden Klingen schneidet doppelt so schnell wie früher*. Dank eines speziellen Kamms mit Trim-n-Flow-Technologie wird das Verstopfen verhindert, sodass Sie im Handumdrehen einen neuen Look haben.
Alle Vorteile anzeigen

Einfacher Haarschnitt

Konstante Leistung

  • Edelstahlklingen

  • 13 einstellbare Schnittlängen

  • Verwendung mit Kabel

Trim-n-Flow-Technologie für kontinuierliches Schneiden

Trim-n-Flow-Technologie für kontinuierliches Schneiden

Unser Philips Haarschneider mit dem neuen, innovativen Kammaufsatz vermeidet, dass sich Haare im Haarschneider verfangen. So können Sie Ihr Haar kontinuierlich und ohne Unterbrechung in einem Zug schneiden.

Maximale Präzision mit Doppelklingen

Maximale Präzision mit Doppelklingen

Der Philips Haarschneider 3000 verfügt über fortschrittliche DualCut-Technologie für maximale Präzision. Er verfügt über zwei Klingen und ist so konzipiert, dass er so scharf bleibt wie am ersten Tag.

Für ein perfektes, aber geschütztes Trimmen

Für ein perfektes, aber geschütztes Trimmen

Die selbstschärfenden Stahlklingen sind unglaublich langlebig. Selbst nach 5 Jahren schneiden sie mit derselben Präzision und Genauigkeit wie am ersten Tag.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

490

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

07/06/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolles Gerät

Man muss ggfs anfangs etwas experimentieren, aber dann erzielt man top Ergebnisse. Ich schneide meine Haare nicht einfach nur kurz; sondern schon mit Kontur und etwas anspruchsvoller. Klappt hervorragend. Bedienung Verarbeitung alles sehr gut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3530/15 Haarschneider verfasst

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29/12/2023

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Super Qualittät

Schneidet hervorragend die Haare, bei einfacher Anwendung, super.

Vorteile

Einfache Handhabung, scharf, schneides Haare exakt und schnell

Nachteile

noch keine Bekannt.

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02/06/2023

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Sehr einfach zu bedienen

Für den Preis eine echte Sensation! Arbeitet absolut sauber und sehr gut. Selbst, dass er nur mit "Schnur" funktioniert, stört tatsächlich gar nicht. Eine 100%ige Kauempfehlung!

Vorteile

sehr gute Maschine

Nachteile

keine

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Haftungsausschlüsse

  1. Schnelleres Schneiden ohne Verstopfen – Getestet an abgeschnittenen Haarlängen von bis zu 19 mm, im Vergleich zum Vorgängerkamm

  2. Schneidet doppelt so schnell – im Vergleich zum Vorgänger von Philips