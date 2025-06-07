Eingestellt
Edelstahlklingen
13 einstellbare Schnittlängen
Verwendung mit Kabel
Unser Philips Haarschneider mit dem neuen, innovativen Kammaufsatz vermeidet, dass sich Haare im Haarschneider verfangen. So können Sie Ihr Haar kontinuierlich und ohne Unterbrechung in einem Zug schneiden.
Der Philips Haarschneider 3000 verfügt über fortschrittliche DualCut-Technologie für maximale Präzision. Er verfügt über zwei Klingen und ist so konzipiert, dass er so scharf bleibt wie am ersten Tag.
Die selbstschärfenden Stahlklingen sind unglaublich langlebig. Selbst nach 5 Jahren schneiden sie mit derselben Präzision und Genauigkeit wie am ersten Tag.
4.1
von 5
490
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
07/06/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Gerät
Man muss ggfs anfangs etwas experimentieren, aber dann erzielt man top Ergebnisse. Ich schneide meine Haare nicht einfach nur kurz; sondern schon mit Kontur und etwas anspruchsvoller. Klappt hervorragend. Bedienung Verarbeitung alles sehr gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3530/15 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Wanda0201
29/12/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Qualittät
Schneidet hervorragend die Haare, bei einfacher Anwendung, super.
Vorteile
Einfache Handhabung, scharf, schneides Haare exakt und schnell
Nachteile
noch keine Bekannt.
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Schwarzer 1950
02/06/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr einfach zu bedienen
Für den Preis eine echte Sensation! Arbeitet absolut sauber und sehr gut. Selbst, dass er nur mit "Schnur" funktioniert, stört tatsächlich gar nicht. Eine 100%ige Kauempfehlung!
Vorteile
sehr gute Maschine
Nachteile
keine
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Schnelleres Schneiden ohne Verstopfen – Getestet an abgeschnittenen Haarlängen von bis zu 19 mm, im Vergleich zum Vorgängerkamm
Schneidet doppelt so schnell – im Vergleich zum Vorgänger von Philips