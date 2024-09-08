Eingestellt
Titaniumklingen
24 Längeneinstellungen
120 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Verstellbarer Bartkamm und Etui
Stylen Sie jeden Haartyp mit unserer fortschrittlichen DualCut-Technologie, die eine doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung kombiniert. Die innovative Schneideeinheit ist darauf ausgelegt, Haare jedes Mal zweimal so schnell wie reguläre Philips Haarschneider zu schneiden – und das mit einem widerstandsfähigen Klingenschutz für ultimative Haltbarkeit.*
Profitieren Sie von einem perfekten und dennoch sicheren Schnitt mit selbstschärfenden titanbeschichteten Edelstahlklingen für lang anhaltende Leistung bei jedem Gebrauch.
Drehen Sie das Zoom-Rad, um ganz einfach Ihre gewünschte Länge einzustellen, mit 23 Schnittlängen von 1 bis 23 mm und genau 1 mm zwischen jeder Länge. Sie können ihn auch ohne den Kammaufsatz verwenden, um auf 0,5 mm zu trimmen.
4.1
von 5
252
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Gergely Ka
08/09/2024
Deutschland
8 Jahre lang verwendet top leistung
8 Jahre lang verwendet top Leistung! Man könnte die Schnittgröße sehr einfache einstellen. Jetz ist leider bei neuem Produkten es ist nicht mehr so... das war die letze gutte Haarschneider beim Philips
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7450/80 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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vini03
03/07/2021
Deutschland
Best product. Loved it.
Been using it from so long. Very satisfied. Loved it.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Mcteefax
01/05/2021
Deutschland
Spart den Friseur
Schneidet hervorragend , pflegeleicht , gut zu säubern
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger