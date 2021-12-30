Eingestellt
Edelstahlklingen
60 Längeneinstellungen
120 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht präzises Feedback zu der ausgewählten Länge. Verwenden Sie die Bedienelemente, um mühelos aus mehr als 60 Längen auszuwählen und einzustellen. Blättern Sie schnell durch die Längen, oder gehen Sie langsam durch die einzelnen kleinen Schritte von 0,2 mm.
Verwenden Sie die Bedienelemente, um die aus mehr als 60 Längeneinstellungen gewünschte Länge auszuwählen und einzustellen. Verwenden Sie den Kammaufsatz zum Schneiden mit exakten 0,2-mm-Schritten zwischen 1 und 7 mm bzw. 1-mm-Schritten zwischen 7 und 42 mm. Ohne Kammaufsatz erzielen Sie einen 0,5-mm-Schnitt.
Der Haarschneider verfügt über 3 verstellbare Kammaufsätze: von 1 bis 7 mm, 7 bis 24 mm und 24 bis 42 mm. Befestigen Sie einfach einen der Kammaufsätze, um aus mehr als 60 einstellbaren Schnittlängen mit exakten 0,2-mm-Schritten zwischen 1 und 7 mm bzw. 1-mm-Schritten zwischen 7 und 42 mm auszuwählen. Oder Sie verwenden den Haarschneider ohne Kammaufsatz für einen 0,5-mm-Schnitt.
4.2
von 5
233
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Olli69
30/12/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Gerät
Sehr gute Verarbeitung, leise, stark und zuverlässig, gute Schnittergebnisse
Vorteile
elektrische Längenverstellung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7460/15 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7460/15 Haarschneider verfasst
Michael Christian
03/12/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top Haarschneider
schnelle wirkungsvolle Resultate in kürzester Zeit
Vorteile
schnell und unkompliziert
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7460/15 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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thmx1000
21/11/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super zufrieden
Meine Frau schneidet mir die Haare, seit den lockdowns... Dafür haben wir den Haareschneider gekauft. Zappt die Haare weg, wie nix!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger