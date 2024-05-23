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DryCare PrestigeMoistureProtect Haartrockner

HP8281/00

4.4
| (232) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.
Schönes Haar, von innen und außen geschützt
Der MoistureProtect Haartrockner verfügt über einen Infrarotsensor, der fortlaufend die optimale Temperatur zum Trocknen Ihres Haars misst und so seine natürliche Feuchtigkeit erhält.
Alle Vorteile anzeigen

Verleiht mehr Glanz und bewahrt die natürliche Feuchtigkeit

Schönes Haar, von innen und außen geschützt

  • MoistureProtect-Technologie

  • 2300 W Trockenleistung

  • Ionisierung für glänzendes Haar

Die MoistureProtect-Technologie bewahrt die natürliche Feuchtigkeit des Haars

Die MoistureProtect-Technologie bewahrt die natürliche Feuchtigkeit des Haars

Die MoistureProtect-Technologie kontrolliert und passt sich der Temperatur an, um den Glanz zu verstärken und die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars zu erhalten. Schützt Ihr Haar vor Überhitzung, indem stets die optimale Temperatur sichergestellt wird. Strahlen Sie mit wunderschönem Haar, das von innen und außen geschützt wird.

Intelligenter MoistureProtect-Sensor

Intelligenter MoistureProtect-Sensor

Die Infrarot-MoistureProtect-Sensoren überwacht kontinuierlich die Temperatur und passt sich den Bedürfnissen Ihres Haars an. Der intelligente Sensor misst die Haartemperatur, während Sie Ihre Haare trocknen, um die Feuchtigkeit zu erhalten und die Haarkutikula vor Beschädigungen zu schützen. Wenn die Feuchtigkeit in Ihren Haaren erhalten wird, bleiben sie weicher, glänzender und gesünder. Sie können den Sensor ein- oder ausschalten, abhängig von Ihren Bedürfnissen.

2.300 W für schnelles, leistungsstarkes Trocknen

Dieser professionelle Haartrockner mit einer Leistung von 2300 W verfügt über sechs Geschwindigkeits- und Wärmeeinstellungen. Das Ergebnis ist eine Kombination aus Leistung und Geschwindigkeit und Technologie, die das Trocknen und Stylen Ihrer Haare schneller, einfacher und schonender gestaltet.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

232

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

23/05/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt ist einfach super

Der beste Föhn, den ich je hatte. Die Haare trocknen sehr schnell,fliegen nicht und glänzen auch noch toll. Auf jeden Fall seine fünf Sterne wert und den Preis auch. Einfach ein top Produkt.

Vorteile

Haare trocknen schnell.Glänzen super.

Nachteile

Keine!!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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13/03/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr guter Haartrockner

Der DryCare Prestige HP8280/00 Haartrockner leistet gute Dienste, so wie ich es vom einem Föhn erwarte. Es ist allerdings sehr schwer. Störend hat bei uns auch schon das lange Kabel gewirkt, doch ich denke, dass in anderen Haushalten gerade eine solche Länge wichtig. ist.

Vorteile

Hat alles, was man von einem Föhn erwartet.

Nachteile

Schwer.

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Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Haartrockner verfasst

01/12/2023

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bestes Föhnerlebnis

Ich bin so froh mich für diesen Föhn entschieden zu haben. Mein alter war ein Braun Series, der anfing merkwürdige Geräusche und Gerüche von sich zu geben. Noch nie hat ein Föhn mir so ein schönes Haargefühl vermittelt.

Vorteile

Haarschonend

Nachteile

Keine

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Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Haartrockner verfasst

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