MoistureProtect-Technologie
2300 W Trockenleistung
Ionisierung für glänzendes Haar
Die MoistureProtect-Technologie kontrolliert und passt sich der Temperatur an, um den Glanz zu verstärken und die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars zu erhalten. Schützt Ihr Haar vor Überhitzung, indem stets die optimale Temperatur sichergestellt wird. Strahlen Sie mit wunderschönem Haar, das von innen und außen geschützt wird.
Die Infrarot-MoistureProtect-Sensoren überwacht kontinuierlich die Temperatur und passt sich den Bedürfnissen Ihres Haars an. Der intelligente Sensor misst die Haartemperatur, während Sie Ihre Haare trocknen, um die Feuchtigkeit zu erhalten und die Haarkutikula vor Beschädigungen zu schützen. Wenn die Feuchtigkeit in Ihren Haaren erhalten wird, bleiben sie weicher, glänzender und gesünder. Sie können den Sensor ein- oder ausschalten, abhängig von Ihren Bedürfnissen.
Dieser professionelle Haartrockner mit einer Leistung von 2300 W verfügt über sechs Geschwindigkeits- und Wärmeeinstellungen. Das Ergebnis ist eine Kombination aus Leistung und Geschwindigkeit und Technologie, die das Trocknen und Stylen Ihrer Haare schneller, einfacher und schonender gestaltet.
4.4
von 5
232
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Mogili
23/05/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist einfach super
Der beste Föhn, den ich je hatte. Die Haare trocknen sehr schnell,fliegen nicht und glänzen auch noch toll. Auf jeden Fall seine fünf Sterne wert und den Preis auch. Einfach ein top Produkt.
Vorteile
Haare trocknen schnell.Glänzen super.
Nachteile
Keine!!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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13/03/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr guter Haartrockner
Der DryCare Prestige HP8280/00 Haartrockner leistet gute Dienste, so wie ich es vom einem Föhn erwarte. Es ist allerdings sehr schwer. Störend hat bei uns auch schon das lange Kabel gewirkt, doch ich denke, dass in anderen Haushalten gerade eine solche Länge wichtig. ist.
Vorteile
Hat alles, was man von einem Föhn erwartet.
Nachteile
Schwer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Foxy1992
01/12/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bestes Föhnerlebnis
Ich bin so froh mich für diesen Föhn entschieden zu haben. Mein alter war ein Braun Series, der anfing merkwürdige Geräusche und Gerüche von sich zu geben. Noch nie hat ein Föhn mir so ein schönes Haargefühl vermittelt.
Vorteile
Haarschonend
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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