Eingestellt
Präzise und verlässlich
Dieser Rasierer verfügt über das einzigartige Präzisionsschnittsystem mit ultradünnen Scherköpfen mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, dank denen auch kürzere Bartstoppeln erfasst werden können. Der Rasierer ist zudem vollständig abwaschbar.
Schnelles Aufladen
Die ultradünnen Scherköpfe des Philips Rasierers verfügen über kleine Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können, und integrierte Schlitze zum Erfassen langer Haare.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
Das hautschonende Profil dieser Philips Scherköpfe ermöglicht einen sanften Hautkontakt für eine komfortable Rasur.
4.1
von 5
107
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Angus 100
28/01/2022
Deutschland
Einfach perfekt
Einfach klasse ich wurde immer wieder diese gerät kaufen. Leider habe ich auch ein S5013 gekauft und dies ist absolut rubbish.
Vorteile
Benutze ich jeden tag seit 10+ Jahren immer noch original schehr-kopf
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7360 Elektrorasierer verfasst
Date of Use 2020-01-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7360 Elektrorasierer verfasst
Date of Use 2020-01-28
Phillip-S
19/07/2021
Deutschland
TOP Rasierergebnisse auch nach vielen Jahren
Ich bin mit dem Rasierergebnis seit vielen Jahren sehr zufrieden. Gerade an kritischen Stellen wie am Hals werden die bei mir kreuz und quer wachsenden Barthaare sehr gut abgeschnitten. Mag sein, dass es hautschonendere Geräte gibt, deren Rasurergebnis ich allerdings auch schlechter bewerten muss. Man kann sich auch mit einer geschälten Banane rasieren, das ist dann noch hautschonender. Aber die Haut wird davon nicht stoppelfrei. Das regelmäßige Austauschen der Scherköpfe ca. alle 2 Jahre ist allerdings Voraussetzung.
Vorteile
Lange Haltbarkeit
Nachteile
Das inzwischen alte Gerät ist leider mit keinem SmartCleaner zu verwenden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7360 Elektrorasierer verfasst
Date of Use 2019-07-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7360 Elektrorasierer verfasst
Date of Use 2019-07-19
Kugelblitz 2
28/08/2020
Deutschland
Sehr Zuverlässig
Gut in der Schnitt Leistung ,Accu ist auch ausreichend in der Leistung. Handlich und gut zu Reinigen.
Nachteile
Wenn Scherköpfe gebraucht werden zu Teuer, Rechnet sich nicht, weil man nicht weiß, wie lange das übrige hält.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7360 Elektrorasierer verfasst
Date of Use 2018-08-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7360 Elektrorasierer verfasst
Date of Use 2018-08-28
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.