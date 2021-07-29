Eingestellt
Wiederaufladbar
Die drei Klingenkränze bieten 50 % mehr Scherfläche, für eine schnelle und gründliche Rasur. *Verglichen mit herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
Sorgt für stets engen Kontakt der 3 Scherköpfe mit Ihrer Haut – für eine schnelle und gründliche Rasur
Die antibakterielle Beschichtung auf der Innenseite der Schereinheit sorgt dafür, dass der Rasierer in Sekunden sauber ausgespült ist.
4.0
von 5
224
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
SteDa
29/07/2021
Deutschland
Der "Käfer" von Philips
Nachdem die Garantie nun vor sieben Jahren abgelaufen ist, wird es Zeit für diese Bewertung: Rasieren, trocken oder nass, die reine Freude. Und das Ding ist einfach "unkaputtbar"! Akku-Ladezeit und -Laufzeit nach wie vor sehr gut. (War übrigens ein Schnäppchen bei PLUS)
Vorteile
Trocken- oder Nassrasur
Nachteile
Langhaarschneider schwächelt im Randbereich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrorasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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nohmo
24/08/2017
Deutschland
Bester Rasierer, den ich bisher hatte
Ich habe später das Nachfolgemodell gekauft - also auch von Philips. Aber wenn es diesen Rasierer noch gegeben hätte, wäre meine Entscheidung sicher wieder zugunsten dieses vorherigen Modells gefallen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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StanMathew
26/09/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tadelloser Trocken-Rasierer mit schönem Design und vorbildlicher Leistung
Verrichtet schon seit Jahren seine Rasierarbeit ohne Tadel und Probleme. Bin damit sehr zufrieden. Hatte das Vorgänger-Modell auch schon viele Jahre im Einsatz. Schönes, zeitloses Design. Lässt sich einfach und Schnell aufladen. Hat eine gute Rasierleistung, jetzt schon über viele Jahre OHNE jeden Zwischenfall. Bin seit Jahren (Jahrzehnten) mit den Philips-Trocken-Rasierer sehr zufrieden. Werde wieder einen Philips-Rasierer kaufen. Ich kann diesen Rasierer jedem hautempfindsamen Kunden nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.