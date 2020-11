Fortschrittliche ProBlend 6 3D-Mixtechnologie

Wir haben unsere ProBlend 6 3D-Technologie dafür entwickelt, dass alle Zutaten in Ihrem Smoothie fein püriert werden. So werden die Nährstoffe in Obst, Gemüse und Nüssen aus der Zellstruktur freigesetzt und können von Ihrem Körper leicht aufgenommen werden.