Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • Perfekte Ergebnisse beim ersten Backversuch Perfekte Ergebnisse beim ersten Backversuch Perfekte Ergebnisse beim ersten Backversuch
    • Play Pause

      Series 7000 Küchenmaschine mit Zubehör

      HR7962/21

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Perfekte Ergebnisse beim ersten Backversuch

      Optimieren Sie Ihre Backergebnisse und stellen Sie in nur 3 Minuten* den perfekten Teig her. Von Brot über Gebäck bis hin zu Soßen, Suppen und anderen leckeren hausgemachten Gerichten – nutzen Sie die HomeID App, die Sie durch jedes Rezept führt. Inklusive Mixer- und Fleischwolfaufsatz.

      Alle Vorteile ansehen

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Küchenmaschine

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Alles anzeigen
      Dieses Produkt
      Series 7000
      - {discount-value}

      Series 7000

      Küchenmaschine mit Zubehör

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Perfekte Ergebnisse beim ersten Backversuch

      Stellen Sie in nur 3 Minuten den perfekten Teig her*

      • Knethaken, Quirl und Schneebesen
      • 5,5 l Schüssel
      • Leistungsstarker 1.000-Watt-Motor
      • Mixer-Zubehör enthalten
      • Fleischwolf-Zubehör enthalten
      ProKnead Technologie für Backergebnisse wie vom Profi

      ProKnead Technologie für Backergebnisse wie vom Profi

      Eine einzigartige Technologie, die eine knetende Handbewegung (gleichzeitiges Pressen und Ausrollen) imitiert, sodass du mühelos eine perfekte und elastische Teigmasse in nur 3 Minuten erhältst.*

      HomeID App liefert Schritt-für-Schritt-Anleitung

      HomeID App liefert Schritt-für-Schritt-Anleitung

      Durch die Verwendung der HomeID App in Kombination mit der Philips Küchenmaschine müssen Sie nicht länger raten, welche Einstellung Sie benötigen. Wählen Sie ein Rezept aus und die App führt Sie von Anfang bis Ende durch das Rezept – für garantiert perfekte Ergebnisse.

      Aufsatz für den Mixbehälter aus Glas (1,5 l)

      Aufsatz für den Mixbehälter aus Glas (1,5 l)

      Ergänzen Sie Ihre Backwaren mit Suppen und Soßen, oder sogar mit einem Smoothie in perfekter Konsistenz dank unserem Mixer mit ProBlend Technologie.

      Fleischwolfaufsatz

      Fleischwolfaufsatz

      Unser Fleischwolfaufsatz mit Edelstahlklingen und leistungsstarkem Motor sorgt für schnelle Ergebnisse bei der Zubereitung von Kofta Kebab, Würsten oder Fleischbällchen (1 kg Fleisch in weniger als 2 Minuten**).

      LED-Smart-Timer mit automatischer Abschaltung

      LED-Smart-Timer mit automatischer Abschaltung

      Stellen Sie einfach den Smart-Timer ein, fügen Sie Ihre Zutaten hinzu, und lassen Sie die Küchenmaschine die harte Arbeit für Sie erledigen. Konzentrieren Sie sich auf andere Zubereitungsschritte und erzielen Sie gleichzeitig die gewünschten Mischergebnisse. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ab.

      Automatische Schüsselbeleuchtung

      Automatische Schüsselbeleuchtung

      Die automatische Schüsselbeleuchtung beleuchtet die Zutaten in der Schüssel während des Mischvorgangs, sodass Sie Farbe und Konsistenz deutlich sehen können.

      Spritzschutz für sauberes Backen

      Spritzschutz für sauberes Backen

      Halte mit dem Spritzschutz die Arbeitsfläche sauber. Er sorgt dafür, dass die Zutaten in der Schüssel bleiben und der Teig einfach ausgegossen werden kann.

      Perfect Fit Mixing für ein glattes Erlebnis

      Perfect Fit Mixing für ein glattes Erlebnis

      Dank Perfect Fit Mixing wird jeder Bereich der Schüssel erreicht und es werden alle Zutaten gründlich vermischt.

      8 verschiedene Geschwindigkeitsstufen für vollständige Kontrolle

      8 verschiedene Geschwindigkeitsstufen für vollständige Kontrolle

      Erfüllt all deine Anforderungen beim Mischen und Kneten, ob schnell oder langsam.

      Stabiler Metallsockel

      Stabiler Metallsockel

      Der Metallsockel sorgt für absolute Stabilität, selbst beim Mischen zähester Zutaten.

      Spülmaschinenfestes Zubehör für eine leichte Reinigung

      Spülmaschinenfestes Zubehör für eine leichte Reinigung

      Das spülmaschinenfeste Zubehör garantiert eine mühelose Reinigung nach jedem Gebrauch.

      Überhitzungsschutz für Motor

      Überhitzungsschutz für Motor

      Eine Küchenmaschine mit langer Lebensdauer dank des speziellen Sensors für den Überhitzungsschutz des Motors (MTP, Motor Thermo Protect) wird verhindert, dass der Motor bei häufigem Gebrauch überhitzt.

      Leistungsstarker 1.000-Watt-Motor

      Für perfekte Knetergebnisse, selbst bei härtesten Teigen.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Hauptmaterial
        Kunststoff
        Sekundärmaterial
        Metall
        Vorprogrammierte Einstellungen
        Nein
        Funktionen
        Kneten, Rühren, Mixen
        Produkttyp
        Küchenmaschine
        Anzahl Portionen
        6
        Anti-Rutsch-Füße
        Ja
        Benutzeroberfläche
        Drehregler
        Kabellänge
        1 m
        Kabelaufwicklung
        Nein
        Timer
        Ja
        Technologie
        ProKnead Technologie
        Integrierter Ein-/Ausschalter
        Ja
        Betriebsanzeige
        Ja
        Spülmaschinenfeste Teile
        Ja
        Behältermaterial
        Edelstahl
        Material der Messer
        Aluminiumlegierung
        Umdrehungen pro Minute (U/min)
        22.500
        BPA-frei
        Ja
        Impulsfunktion
        Ja
        Messer abnehmbar
        Ja
        Möglichkeit zur Eiszerkleinerung
        Nein
        Möglichkeit zum Mixen heißer Zutaten
        Nein
        Rezeptbuch
        Nein
        Geräuschpegel (Standard)
        Lc = 87dB(A)
        Garantie
        2 Jahre

      • Technische Daten

        Leistung
        1.000
        Spannung
        230
        Frequenz
        50
        Anzahl im Paket
        1
        Akkubetrieb
        Nein

      • Kompatibilität

        Zubehörteile 1
        Knethaken
        Zubehörteile 2
        Schneebesen, Mixbehälter
        Zubehörteile 3
        Schüsselabdeckung, Fleischwolf
        Passendes Zubehör 1
        Bedienungsanleitung
        Passendes Zubehör 2
        Broschüre

      • Sicherheitsfunktion

        Sicherheitszertifizierung
        Ja
        Automatische Abschaltung
        Ja
        Temperaturanzeige
        Nein
        Automatischer Messerstopp
        Ja
        Kindersicherung
        Nein

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktlänge
        24,1
        Produktbreite
        43,8
        Produkthöhe
        34,5
        Produktgewicht
        6,72
        Verpackungslänge
        42,8
        Verpackungsbreite
        48
        Verpackungshöhe
        40
        Verpackungsgewicht
        12,42

      • Nachhaltigkeit

        Verpackung
        > 90 % recycelte Materialien

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.
      Clippin

      Ersatzteil oder Zubehör finden

      Gehe zu Teile und Zubehör

      Ersatzteile und Zubehör

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      • Getestet mit 300 g Mehl, 14 g Butter (Raumtemperatur), 5 g Trockenhefe, 160 ml Wasser (37 °C), geknetet für 3 Minuten auf Stufe 3.
      • * Getestet mit 1 kg Rindfleisch bei maximaler Geschwindigkeit der Küchenmaschine
      Nach oben
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.