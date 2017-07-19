NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX6481/60
HX680Q
HX6848/98
HX684J
HX6856/29
HX680U
HX6800/44
HX684B
HX6850/57
HX6802/28
HX684E
HX6821/47
HX680A
HX6807/35
HX683P
HX6839/52
HX684A
HX6857/52
Dreierpack
Einfache Positionierung des Bürstenkopfes und Reinigung des Griffstücks
Erinnerungsborsten informieren Sie darüber, wann Sie den Bürstenkopf austauschen müssen. Nach drei Monaten normalen Gebrauchs zeigen die Borsten Abnutzungserscheinungen und die Bürstenköpfe sind weniger effektiv. Tauschen Sie die Bürstenköpfe alle 3 Monate aus.
44 % mehr Borsten für eine gründliche Reinigung.
4.5
von 5
103
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Frankfurterin
19/07/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Bürstenköpfe
Ich bin sehr begeistert von diesen Bürstenköpfen, die Zähne fühlen sich danach an, als wenn man von einer Professionellen Zahnreinigung kommen würde. Ich hatte vorher die Pro Result Bürsten Köpfe, doch seitdem ich diese hier besitze würde ich Sie nicht mehr austauschen wollen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6064/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Claire91
19/07/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Bürstenköpfe
Ich bin sehr begeistert von diesen Bürstenköpfen, die Zähne fühlen sich danach an, als wenn man von einer Professionellen Zahnreinigung kommen würde. Ich hatte vorher die Pro Result Bürsten Köpfe, doch seitdem ich diese hier besitze würde ich Sie nicht mehr austauschen wollen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6064/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
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BenniAUSOz
10/07/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Die Besten von Philips
Die Philips Sonicare DiamondClean sind meines Erachtens nach die besten von Philips. Die Reinigungsleistung ist super und die Zähne werden heller. Zeitgleich wird das Zahnfleisch massiert und die Zahnzwischenräume gereinigt, auch die hintersten Backenzähne lassen sich problemlos Reinigen da der Bürstenkopf eine gute länge hat.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6062 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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