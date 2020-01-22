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NEU: Next-Generation DiamondClean

Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar

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  • Überragende Reinigung. Weiße Zähne.
  • Überragende Reinigung. Weiße Zähne.

Eingestellt

Philips Sonicare DiamondCleanMini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX6072

4.4
| (37) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.
Überragende Reinigung. Weiße Zähne.
Ersatzbürstenkopf für die elektrische Sonicare Zahnbürste. Die beste Leistung für saubere, weiße Zähne.
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Bürstenkopf für weiße Zähne

Überragende Reinigung. Weiße Zähne.

  • Doppelpack

Aufsteckbarer Bürstenkopf

Aufsteckbarer Bürstenkopf

Einfache Positionierung des Bürstenkopfes und Reinigung des Griffstücks

Reminder-Borsten sorgen für eine effektive Reinigung.

Reminder-Borsten sorgen für eine effektive Reinigung.

Erinnerungsborsten informieren Sie darüber, wann Sie den Bürstenkopf austauschen müssen. Nach drei Monaten normalen Gebrauchs zeigen die Borsten Abnutzungserscheinungen und die Bürstenköpfe sind weniger effektiv. Tauschen Sie die Bürstenköpfe alle 3 Monate aus.

23 % mehr Borsten für eine gründliche Reinigung

23 % mehr Borsten für eine gründliche Reinigung.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.4

von 5

37

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

22/01/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt ist Klasse

Es ist ein tolles und durchdachtes Produkt und ich kann es nur empfehlen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste verfasst

30/03/2018

Deutschland

Deutschland

Mein Zahnarzt und ich sind begeistert

Da ich Paradontose habe, muss ich besonderen Wert auf meine Zahnpflege legen. Durch den kompakten Bürstenkopf kommt man wirklich in jeden Winkel und die Zähne und das Zahnfleisch freuen sich! Leider sind die Bürsten nicht billig, aber das Ergebnis überzeugt!!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste verfasst

18/02/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Putzeigenschaft

Da wir ein vier Personen Haushalt sind wäre es sehr von Vorteil wenn es zu diesem Artikel vier farbige Ringe zur besseren Kennzeichnung der einzelnen Bürstenköpfe geben würde. Vielleicht als kleiner Hinweis für Verbesserung in der Zukunft. Sonst ein optimales Produkt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6074/07 Mini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6074/07 Mini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

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