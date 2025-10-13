Benutzerhandbuch
Data Act Document
Wie funktioniert die Putzanleitung in der Sonicare App?
Welcher Bürstenkopf passt zu meiner Sonicare Zahnbürste?
In welchen Ländern ist die Sonicare App verfügbar?
Was bedeuten die Akkustandsanzeigen auf meiner Sonicare Zahnbürste?
Ist der Akku meiner Sonicare Zahnbürste austauschbar?
Wie lade ich meine Sonicare Zahnbürste?
Wie registriere ich meine Sonicare Zahnbürste?
Welche Putzmodi gibt es für meine Sonicare Zahnbürste?
Wie verbinde ich meine Zahnbürste mit der Sonicare App?
Wie soll ich meine Philips Sonicare Zahnbürste reinigen?
Mein Bürstenkopf lässt sich nur schwer anbringen oder entfernen.
Ich kann meine Zahnbürste nicht mit der Sonicare App verbinden
Meine Sonicare Zahnbürste vibriert weniger stark
Meine Sonicare Zahnbürste vibriert nicht
Meine Sonicare Zahnbürste schaltet sich von selbst aus
Meine Sonicare Zahnbürste vibriert zu stark
Meine Sonicare Zahnbürste macht laute Geräusche
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts