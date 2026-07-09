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Multigroom series 30006-in-1, Gesicht

MG3710/15

4.2
| (706) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

All-in-One-Trimmer
Probieren Sie täglich einen neuen Look aus mit diesem langlebigen All-in-One-Trimmer. Das 6-teilige Qualitätszubehör ermöglicht Ihnen, Ihren Bart ganz nach Ihren Wünschen zu stylen.
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6-in-1-Trimmer

All-in-One-Trimmer

  • 6 Aufsätze

  • Selbstschärfende Edelstahlklingen

  • Bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit

  • Abwaschbare Aufsätze

Selbstschärfende Edelstahlklingen

Selbstschärfende Edelstahlklingen

Die selbstschärfenden Edelstahlklingen an diesem Trimmer für Gesicht und Körper sind für maximale Festigkeit mit Eisen verstärkt und gehärtet. Dadurch bleiben die Klingen so scharf wie am 1. Tag. Kein Rost. Kein Klingenöl erforderlich.

Trimmen und stylen Sie Ihr Gesicht mit 6 Werkzeugen

Trimmen und stylen Sie Ihr Gesicht mit 6 Werkzeugen

Dieser praktische All-in-One-Trimmer trimmt und stylt Ihre Gesichtsbehaarung.

Trimmen Sie Ihren Bart und Hals für einen vollständigen Look

Trimmen Sie Ihren Bart und Hals für einen vollständigen Look

Verwenden Sie den Trimmer ohne Kammaufsatz für saubere, präzise Linien an Bart und Hals. Die selbstschärfenden Klingen des Trimmer bleiben auch nach 3 Jahren Gebrauch so scharf wie am ersten Tag.

Technische Daten

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4.2

von 5

706

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

09/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

so, wie es sein soll.

sehr handlich, schneidet gut und scharf, wie man es von einem neuen Gerät erwartet.

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 6-in-1-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-07-04

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 6-in-1-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-07-04

10/03/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einmal aufladen und es hält lange.

Es erfüllt meine Bedürfnisse perfekt. Es hat viele verschiedene Funktionen.

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 8-in-1-Trimmer verfasst

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 8-in-1-Trimmer verfasst

22/12/2024

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Sehr schön 👍👍👍👍👍👍👍 sehr schön

Sehr gut 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 sehr schön

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht verfasst

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