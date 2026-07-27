NA351/00
Zwei Körbe für die Zubereitung von zwei Gerichten gleichzeitig
12-in-1 Kochfunktionen von Braten bis Toasten
Extragroßes Fassungsvermögen von 9L
RapidAir Technologie für gleichmäßig gegarte Speisen
Hunderte köstliche Rezeptideen in der HomeID Rezepte-App
Kein verbranntes oder halbgares Essen mehr! Das einzigartige Design unseres Dual Basket Airfryers umhüllt deine Zutaten mit einem 360°-Heißluftstrom und gart sie von allen Seiten gleichzeitig. Das bedeutet: Perfekte Ergebnisse ganz ohne Schütteln oder Wenden. Freue dich auf durchgehend knusprige und innen zarte Gerichte.
Bereite in den zwei Körben des Doppelkammer-Airfryers gleichzeitig zwei leckere Gerichte für die ganze Familie zu. So kannst du spielend leicht Hauptspeise und Beilage zusammen zubereiten oder auf die unterschiedlichen Wünsche aller eingehen. Dank der zwei komplett getrennten Kammern kocht jeder, was er mag, und das ganz ohne dass sich die Aromen vermischen – perfekt für komplette Mahlzeiten an einem einzigen Gerät.
Mit nur einem Tastendruck kannst du die Garzeiten in den Körben so abstimmen, dass die Speisen auf beiden Seiten gleichzeitig fertig sind und zusammen serviert werden können – frisch, heiß und lecker. Der perfekte Airfryer für Familien.
Philips Airfryer Grillrost zum Kochen auf 2 Ebenen
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9270, HD9280, HD9285, HD98x, NA130x, NA23x, NA33x, NA34x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer Frühstücks-Set
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9285, HD98x, NA13x, NA23x, NA33x, NA34x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer Zubehör Grillkit mit vier Spießen
kompatibel mit Philips Airfryer HD9200, HD9252, HD9255, NA110, NA120, NA210, NA211, NA22x, NA32x, NA15x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer Grillkit mit fünf Spießen
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9270 / HD9280 / NA130 / NA23x / NA33x
Philips Airfryer Back- und Auflaufform
kompatibel mit Philips Airfryer HD9270, HD9280, NA130, NA230-NA231, NA33x, NA350 -NA352, NA55x
Bewertungen
Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes aus einer herkömmlichen Fritteuse.
Test mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Öfen.
Test mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Öfen.