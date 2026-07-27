​2 Körbe in unterschiedlichen Größen für die Zubereitung ganzer Mahlzeiten

Bereite in den zwei Körben des Doppelkammer-Airfryers gleichzeitig zwei leckere Gerichte für die ganze Familie zu. So kannst du spielend leicht Hauptspeise und Beilage zusammen zubereiten oder auf die unterschiedlichen Wünsche aller eingehen. Dank der zwei komplett getrennten Kammern kocht jeder, was er mag, und das ganz ohne dass sich die Aromen vermischen – perfekt für komplette Mahlzeiten an einem einzigen Gerät.