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  • Doppelter Genuss für die ganze Familie
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3000 SeriesPhilips Airfryer Dual Basket

NA351/00

Doppelter Genuss für die ganze Familie
Koche zwei Speisen gleichzeitig mit dem 3000 Series Philips Airfryer Dual Basket. Dank synchronisierter Garzeit ist alles zur gleichen Zeit servierfertig.
Alle Vorteile anzeigen

2 Körbe in 2 Größen - 2 Gerichte gleichzeitig serviert

Doppelter Genuss für die ganze Familie

  • Zwei Körbe für die Zubereitung von zwei Gerichten gleichzeitig

  • 12-in-1 Kochfunktionen von Braten bis Toasten

  • Extragroßes Fassungsvermögen von 9L

  • RapidAir Technologie für gleichmäßig gegarte Speisen

  • Hunderte köstliche Rezeptideen in der HomeID Rezepte-App

Knusprig, zart und gleichmäßig gegarte Speisen dank RapidAir Heißlufttechnologie

Knusprig, zart und gleichmäßig gegarte Speisen dank RapidAir Heißlufttechnologie

Kein verbranntes oder halbgares Essen mehr! Das einzigartige Design unseres Dual Basket Airfryers umhüllt deine Zutaten mit einem 360°-Heißluftstrom und gart sie von allen Seiten gleichzeitig. Das bedeutet: Perfekte Ergebnisse ganz ohne Schütteln oder Wenden. Freue dich auf durchgehend knusprige und innen zarte Gerichte.

​2 Körbe in unterschiedlichen Größen für die Zubereitung ganzer Mahlzeiten

​2 Körbe in unterschiedlichen Größen für die Zubereitung ganzer Mahlzeiten

Bereite in den zwei Körben des Doppelkammer-Airfryers gleichzeitig zwei leckere Gerichte für die ganze Familie zu. So kannst du spielend leicht Hauptspeise und Beilage zusammen zubereiten oder auf die unterschiedlichen Wünsche aller eingehen. Dank der zwei komplett getrennten Kammern kocht jeder, was er mag, und das ganz ohne dass sich die Aromen vermischen – perfekt für komplette Mahlzeiten an einem einzigen Gerät.

Timer-Funktion: Synchronisiert die Garzeiten in den beiden Körben für gleichzeitig heiß servierte Gerichte

Timer-Funktion: Synchronisiert die Garzeiten in den beiden Körben für gleichzeitig heiß servierte Gerichte

Mit nur einem Tastendruck kannst du die Garzeiten in den Körben so abstimmen, dass die Speisen auf beiden Seiten gleichzeitig fertig sind und zusammen serviert werden können – frisch, heiß und lecker. Der perfekte Airfryer für Familien.

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes aus einer herkömmlichen Fritteuse.

  2. Test mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Öfen.

  3. Test mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Öfen.