Wiedergabe von DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW und (S)VCD

Der Philips Player ist für die meisten erhältlichen DVDs geeignet: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW und (S)VCD können mit diesem Gerät wiedergegeben werden. DVD+/-R bezeichnet ein DVD-Laufwerk, auf dem beide gängigen beschreibbaren DVD-Formate wiedergegeben werden können. Entsprechend können auf einem DVD+/-RW-Laufwerk beide gängigen wiederbeschreibbaren DVD-Formate wiedergegeben werden. SVCD steht für "Super Video CD". Die Qualität einer SVCD ist wesentlich hochwertiger als die einer VCD, besonders die Bildschärfe ist aufgrund der höheren Auflösung erheblich besser.