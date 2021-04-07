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20% Rabatt mit Code* B2R20
Eingestellt
DualPrecision & GyroFlex2D
50 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Präzisionstrimmer und Tasche
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
3.9
von 5
246
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Rock 2021
07/04/2021
Deutschland
Gut zur Haut und beste Ergebnisse
Beste Ergebnisse über 5 Jahre ohne Probleme. Klare Kaufempfehlung.
Vorteile
Gute schnelle Rasur und kinderleichte Reinigung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16OP Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Tscharly26
26/12/2020
Deutschland
Alles in allem sehr gut
Hatte immer Probleme mit dem Trockenrasierer aber mit diesem bin ich vollauf zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Eisenherz
02/01/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Produkt hat mich positiv überrascht
Das Gerät rasiert gründlich. Es bleiben keine Stoppelreste stehen, auch bei der Trockenrasur. Der Scherkopf ist sehr hautfreundlich und angenehm beim Rasieren
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16OP Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.