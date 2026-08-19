Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Gesichtsrasierer
Alle Serien
Shaver series 7000 SensoTouch elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Eingestellt
Support
RQ1167/16
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Benutzerhandbuch
EU-Konformitätserklärung - English (US)
Alle (6)
Wo befindet sich die Modell-/Seriennummer auf meinem Philips Rasierer?
Kann ich den Akku meines Philips Rasierers austauschen?
Wie reinige ich meinen Philips Rasierer?
Welchen Schaum oder welches Gel kann ich für meinen Philips Rasierer verwenden?
Kann ich meinen Philips Rasierer nach jeder Rasur aufladen?
Wie kann ich die besten Ergebnisse mit meinem Philips Rasierer erzielen?
Schutzkappe
ShaversReinigungsbürste
Shaver series 7000& 9000Schereinheit, Unterteil
Mein Philips Jet Clean reinigt meinen Philips Rasierer nicht
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter