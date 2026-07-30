Eingestellt
5-dimensional bewegl. Flex-Scherköpfe
PowerCut-Schersystem
60 Min. Akkulaufzeit, 1 Std. Ladezeit
Reiseetui
Der Philips Rasierer 3000 mit 5-dimensionalem Scherkopf erfasst jeden Winkel und jede Kurve von Gesicht und Hals. Der Rasierer schneidet jedes Haar direkt über der Haut ab und sorgt so für ein glattes und gleichmäßiges Ergebnis.
Der Philips Rasierer für ein sauberes und angenehmes Ergebnis. Seine 27 PowerCut-Klingen schneiden jedes Haar direkt über der Hautoberfläche und sorgen so für eine glatte und gleichmäßige Rasur – und das bei jeder Verwendung.
Ein Nass- und Trockenrasierer, der sich nach Belieben anpasst. Wähle zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit deinem Lieblingsrasierschaum oder -gel.
4.2
von 5
2047
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Hofi66
30/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ich bin SEHR zufrieden!
Er rasiert sehr sauber und zugleich sanft. Im Vergleich zu den anderen Rasierer-Fabrikaten für mich bislang das beste Gerät!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-07-30
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-07-30
Blueralfi
16/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Rasierer
Sehr gutes Rasierergebnis, einfache Reinigung, Preis- Leistung stimmt..Alles bestens!
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-07-16
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-07-16
Azzurro26
10/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Geraet funktioniert grossartig.
Das Produkt kann mit einer Ladung sehr lange genutzt werden. Es hat sich im Moment bei 14 Tagen eingependelt, einmal taeglich Rasur mit unmittelbar folgender Wasserstrahl-Ausspuung. Die Ausspuelung hat sich bisher bewaehrt-der Rasierer sieht innen und aussen sehr hygienisch aus. Die Rasurqualitaet ist sehr gut. Die ersten 3 male sehr sehr gut, es war wahrscheinlich die Einlaufphase. Das Laden dauert nicht lang, evtl. kurrzer als eine Stunde. Das habe ich nicht genau gemessen. In Zukunft waere eine USB-C-Buchse von Vorteil um aktuelle Standardkabel zu nutzen. Ich bin mit dem Geraet sehr zufrieden.
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000 Series S3145/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-05-20
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000 Series S3145/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-05-20
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.