Eingestellt
SkinGlide-Ringe
GentlePrecision Pro Schersystem
Gesichtsreinigungsbürste und Bartstyler
Erleben Sie eine noch angenehmere Rasur dank der SkinGlide-Ringe mit Mikrokügelchenbeschichtung für sanftes Gleiten ohne Reibung. Tausende kleine glasartige Kügelchen reduzieren die Reibung und den Oberflächenwiderstand zwischen dem Rasierer und Ihrer Haut. Dadurch gleitet der Rasierer unglaublich sanft und schützt vor Hautirritationen.
Unser neues Schneidesystem schützt Ihre Haut, damit Sie auch wirklich nur Ihren Bart schneiden. V-förmige Klingen führen die Haut von der Schnittkante weg – für eine gründliche und sanfte Rasur, selbst bei einem 3-Tage-Bart.
Unsere Scherköpfe bewegen sich ganz einfach in 5 Richtungen und folgen sanft den Konturen Ihres Gesichts und Ihres Halses. So müssen Sie weniger Druck für eine gründliche Rasur ausüben und schonen Ihre Haut.
Auszeichnungen
4.1
von 5
2712
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Miundmei
22/03/2021
Deutschland
Gute gründliche Rasur.
Ich habe dieses Produkt für meinen Mann gekauft, da ich mit seinem alten Rasierer nicht mehr mit der Rasur zufrieden war. Der Anschaffungspreis lies mich 2 mal überlegen. Heute mach gut einem Jahr kann ich sagen das ich finde der Rasierer ist sei Geld mehr als Wert. Die Rasur ist gut, was ich aber auch erwartet habe. Der Akku läuft und hat eine gute play Zeit. Die Folgekosten die wegen der Selbstreinigung entstehen sind überschaubar. Meine Mann und ich können diesen Rasierer empfehlen und würden ihn sofort wieder kaufen. Kurz zusammengefasst: + gute gründliche Rasur, + Selbstreinigend + überschaubare Folgekosten + viel Zubehör + Feste Ladestationen. + Akku hält gut - etwas höhere Anschaffungskosten mit Folgekosten, die sich aber löhnen.
Vorteile
+ gute gründliche Rasur, + Selbstreinigend + überschaubare Folgekosten + viel Zubehör + Feste Ladestationen. + Akku hält gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7780/64 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7780/64 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Grrr8
06/10/2020
Deutschland
Super Produkt, für empfindliche Haut geeignet.
Bin seit 2 Jahren sehr zufrieden, nur zum Empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7520/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Knuffel44
15/07/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Glatte Rasur in Minuten
Ich bin wirklich begeistert von diesem Gerät. Sehr leise und gründliche Rasur. Nach etwa 50 Jahren das Beste was ich an Rasieren erworben habe. Vielen Dank
Vorteile
Sehr leise. Glatte Rasur. Gründlich zu reinigen.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7780/64 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7780/64 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Die Nummer 1 von Philips für sensible Haut (im Vergleich zu anderen Philips Rasierern)
91 % der Testteilnehmer meldeten weniger Hautirritationen beim Rasieren mit dem Philips S7000 mit Gesichtsreinigungsbürste – getestet unter unzufriedenen Klingenbenutzern in Großbritannien