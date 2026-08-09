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Lumea IPL 7000 SeriesIPL-Haarentfernungsgerät

SC1997/00

4.2
| (1611) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Erstklassige Ergebnisse, hervorragender Preis
Genießen Sie seidig glatte Haut mit unserem Lumea IPL der 7000er Serie. Sanfte und effektive Behandlungen mit Aufsätzen für jeden Körperbereich
Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie bis zu 12 Monate haarfreie, glatte Haut*

Erstklassige Ergebnisse, hervorragender Preis

  • 5 manuell einstellbare Intensitätsstufen

  • 2 Aufsätze: Körper, Gesicht

  • Lumea IPL App

  • Verwendung mit Kabel

Schnelle Ergebnisse mit Behandlungen nur alle zwei Wochen

Schnelle Ergebnisse mit Behandlungen nur alle zwei Wochen

Beginnen Sie mit 4 Behandlungsphasen nur alle zwei Wochen während der Anfangsphase – das sind nur halb so viele Behandlungen im Vergleich zu anderen Marken. Fahren Sie dann mit monatlichen Auffrischungsphasen fort, um das Ergebnis beizubehalten.

Hauttonsensor und 5 Intensitätsstufen

Hauttonsensor und 5 Intensitätsstufen

Wählen Sie aus fünf Intensitätsstufen, die eine komfortable Behandlung ermöglichen. Der Hauttonsensor verhindert die Behandlung von Hautbereichen, die für eine IPL-Behandlung zu dunkel sind.

Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Dank besonders langem Kabel ist eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche möglich.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

1611

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

09/08/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super bedruckt

Gibt kein besseres verstspricht was es soll. Würde es wieder kaufen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

Date of Use 2026-08-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

Date of Use 2026-08-01

15/01/2026

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Das Produkt funktioniert wirklich besser, als ich

Ich habe es nur zur Haarentfernung unter meinen Achseln gekauft, und es funktioniert nach dreimaliger Anwendung wirklich gut.

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

22/08/2025

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Phillips LUMEA

Ich Muss Sagen das Gerät Funktioniert Einwandfrei und Es Entfernt wirklich Die Haare 😍😍💕💕, Wirklich Mega Besonders an den Beinen & Achseln & Bauch.

Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Durchschnittliche Haarreduzierung nach 12 Behandlungen: 82% weniger Haare an den Unterschenkeln

  2. Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, in den Achselhöhlen und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.