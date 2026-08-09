5 manuell einstellbare Intensitätsstufen
2 Aufsätze: Körper, Gesicht
Lumea IPL App
Verwendung mit Kabel
Beginnen Sie mit 4 Behandlungsphasen nur alle zwei Wochen während der Anfangsphase – das sind nur halb so viele Behandlungen im Vergleich zu anderen Marken. Fahren Sie dann mit monatlichen Auffrischungsphasen fort, um das Ergebnis beizubehalten.
Wählen Sie aus fünf Intensitätsstufen, die eine komfortable Behandlung ermöglichen. Der Hauttonsensor verhindert die Behandlung von Hautbereichen, die für eine IPL-Behandlung zu dunkel sind.
Dank besonders langem Kabel ist eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche möglich.
Auszeichnungen
4.2
von 5
1611
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
09/08/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super bedruckt
Gibt kein besseres verstspricht was es soll. Würde es wieder kaufen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Date of Use 2026-08-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Date of Use 2026-08-01
Qiqi25
15/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt funktioniert wirklich besser, als ich
Ich habe es nur zur Haarentfernung unter meinen Achseln gekauft, und es funktioniert nach dreimaliger Anwendung wirklich gut.
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
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Laura600
22/08/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Phillips LUMEA
Ich Muss Sagen das Gerät Funktioniert Einwandfrei und Es Entfernt wirklich Die Haare 😍😍💕💕, Wirklich Mega Besonders an den Beinen & Achseln & Bauch.
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
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Durchschnittliche Haarreduzierung nach 12 Behandlungen: 82% weniger Haare an den Unterschenkeln
Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, in den Achselhöhlen und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.