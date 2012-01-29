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  • Für die Mahlzeit unterwegs
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Eingestellt

Philips AventAvent Neopren-ThermaBag

SCD150/11

3.1
| (40) Bewertungen
Für die Mahlzeit unterwegs
Die schicke ThermaBag bietet Platz für zwei Philips Avent Flaschen, zwei Schnabelbecher oder vier VIA Aufbewahrungsbecher. Die doppelte Isolierschicht hält Milch kalt oder Wasser warm – bis zu vier Stunden. Leicht, kompakt und praktisch für unterwegs.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Speziell entwickelt für Flaschen, VIA und Magic Becher

Für die Mahlzeit unterwegs

  • Gemischte Farben

Hält Flaschen warm oder kühl

Hält Flaschen warm oder kühl

Zur Aufbewahrung von kalter abgepumpter Muttermilch bzw. Milchpulvernahrung oder vorher abgekochtem, heißem Wasser – bis zu 4 Stunden.

Breiter verstellbarer Schulterriemen

Die Philips AVANT UrbanBag hat einen breiten, verstellbaren Schulterriemen für optimalen Tragekomfort

Speziell entwickelt für Avent Flaschen, VIA und Magic Becher

Speziell entwickelt für Avent Flaschen, VIA und Magic Becher

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.1

von 5

40

Bewertungen

29/01/2012

Deutschland

Deutschland

Babymesse

Ich habe dies auf der Babymesse in München gewonnen und bin sehr glücklich darüber. Es hält die Getränke warm/kalt und sieht toll aus. Ist außerdem leicht zu bedienen. Verstellbarer Riemengurt, daher auch möglich die Tasche an den Ki. Wagen zu hängen :D

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD150/60 Avent Neopren-ThermaBag verfasst

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23/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great for keeping drinks cold

It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap

Vorteile

Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull

Nachteile

Can't machine wash, only sponge dry

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag verfasst

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22/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for winter

Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 