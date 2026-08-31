Eingestellt
SCF124/01
Speziell für die alltäglichen Bedürfnisse Ihres Babys entwickelt
Erfüllen Sie die wichtigen alltäglichen Bedürfnisse Ihres Kleinen nach Beruhigung mit dem Philips Avent Klassik-Schnuller. Der kiefergerecht geformte und weiche Sauger ist in verschiedenen Farben erhältlich und sorgt für eine natürliche Zahnentwicklung Ihres Kindes.
Für mehr Komfort
0 bis 6 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Babys wissen, was Sie möchten! Wir haben Mütter gefragt, wie Ihre Kinder auf Philips Avent Sauger reagieren und 9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an.*
Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen deines Babys während des Wachstums anpasst.
Du kannst darauf vertrauen, dass das Wohlbefinden deines Kindes in guten Händen ist. Dieser Schnuller wurde in unserem preisgekrönten Standort in Großbritannien hergestellt.*
Bewertungen
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Die weltweit führende Schnullermarke
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.
Hersteller des Jahres 2014
Online mit 100 Müttern getestet, Vereinigtes Königreich 2012