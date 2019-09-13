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  • Kiefergerecht und BPA-frei
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Eingestellt

Philips AventModische Schnuller

SCF172/20

4.6
| (42) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Kiefergerecht und BPA-frei
Die kiefergerecht geformten, weichen und symmetrischen Avent Sauger sorgen für eine natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch. Alle Avent Schnuller bestehen aus Silikon und sind geruchs- und geschmacksneutral. Änderungen der Farben vorbehalten.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Kiefergerecht und BPA-frei

  • 0 bis 3 Monate

  • BPA-frei

Kiefergerecht geformter, symmetrischer Silikonsauger

Kiefergerecht geformter, symmetrischer Silikonsauger

Die flachen, tropfenförmigen und symmetrischen Philips Avent Sauger, die die natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch Ihres Babys berücksichtigen, auch wenn der Schnuller verkehrt herum im Mund liegt.

Benutzerfreundliche Silikonsauger

Benutzerfreundliche Silikonsauger

Der Philips Avent Silikonsauger ist geschmacks- und geruchsneutral und wird daher von Ihrem Baby leichter angenommen. Das Silikon ist glatt, transparent, einfach zu reinigen und wird nicht klebrig. Der Sauger ist stabil, langlebig, form- und farbfest.

Aufsteckbare Schutzkappe

Aufsteckbare Schutzkappe

Hält sterilisierte Sauger hygienisch sauber

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.6

von 5

42

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

2

13/09/2019

Deutschland

Deutschland

Die besten Schnuller

Wir benutzen seit Geburt an die Schnuller von Avent! Meine Tochter hat sie sofort angenommen! Sie ist nun 12 Monate und wir nutzen immer noch die 0-6 Monate Schnuller da die Brustwarze ja auch nicht größer wird :)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF172/00 Freeflow Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF172/00 Freeflow Schnuller verfasst

06/11/2014

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt kann man einfach weiter empfehlen

mein Sohn ist total begeistert von den Avent Beruhigungssauger. Hat von Geburt an nur die genommen, andere hatten keine Chance. Nur Schade das es nur bis zur Altersstufe 6-18 Monate geht. Er wird jetzt dann 2 Jahre alt und ganz ohne Schnuller geht es leider noch nicht. Ist ein kleiner Minuspunkt aber sonst kann ich dieses Produkt nur weiter empfehlen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF172/22 Freeflow Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF172/22 Freeflow Schnuller verfasst

24/01/2014

Deutschland

Deutschland

Ist dem Stillhütchen sehr ähnlich!

Nachdem unsere Tochter alle Schnuller verweigert hat und wir ihr schon unseren kleinen Finger anbieten mussten, haben wir diesen Schnuller entdeckt. Hat sie ohne zu zögern angenommen und das Einschlafen klappt jetzt ohne Mama´s oder Papa´s kleinen Finger. :-D

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF172/18 Freeflow Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF172/18 Freeflow Schnuller verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Hängen Sie Ihrem Kind den Schnuller nicht um den Hals, da es sich daran strangulieren kann.

  2. 9 von 10 Babys nehmen den Philips Avent Schnuller an. (Online zusammen mit 100 Müttern getestet, Vereinigtes Königreich 2012)