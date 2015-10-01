Eingestellt
Beruhigung mit frischer Luft
0 bis 6 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
Haut muss Atmen, insbesondere die Haut Ihres Kindes. Unser Saugerschild verfügt über 6 Luftlöcher für zusätzlichen Luftstrom, um Hautreizungen zu vermeiden.
Babys wissen, was Sie möchten! Wir haben Mütter gefragt, wie Ihre Kinder auf Philips Avent Sauger reagieren und 9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an.*
Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen deines Babys während des Wachstums anpasst.
4.1
von 5
11
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Glock
01/10/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einwandfrei
Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF178/26 Freeflow Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF178/26 Freeflow Schnuller verfasst
Jamy
15/03/2013
Deutschland
Würde ich immer wieder kaufen
Für uns gibt es keine besseren Schnuller: + schlichtes Design + praktischer Greifring + Schutzkappe für unterwegs, einfach super + das Baby kann sich den Schnulli selbst in den Mund stecken, da es egal ist wie herum der Schnuller im Mund ist, so muß man als Eltern nicht ständig danebenstehen und den Schnulli richtig drehen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF178/23 Freeflow Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Verena1904
15/03/2013
Deutschland
Würde ich immer wieder kaufen
Für uns gibt es keine besseren Schnuller: + schlichtes Design + praktischer Greifring + Schutzkappe für unterwegs, einfach super + das Baby kann sich den Schnulli selbst in den Mund stecken, da es egal ist wie herum der Schnuller im Mund ist, so muß man als Eltern nicht ständig danebenstehen und den Schnulli richtig drehen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF178/23 Freeflow Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF178/23 Freeflow Schnuller verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Die weltweit führende Schnullermarke
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.
Online mit 100 Müttern getestet, Vereinigtes Königreich 2012
Hersteller des Jahres 2014