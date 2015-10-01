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  • Frische Luft für empfindliche Haut
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Eingestellt

Philips AventFreeflow Schnuller

SCF178/26

4.1
| (11) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Frische Luft für empfindliche Haut
Der Philips Avent Freeflow Schnuller lässt die Haut Ihres Babys atmen. Das Saugerschild verfügt über 6 Luftlöcher für zusätzliche Luftströme, um Hautreizungen zu vermeiden. Der kiefergerecht geformte und weiche Sauger wurde so geformt, dass er die natürliche Zahnentwicklung Ihres Kindes nicht beeinträchtigt.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Zusätzliche Luftlöcher lassen die Haut atmen

Frische Luft für empfindliche Haut

  • Beruhigung mit frischer Luft

  • 0 bis 6 Monate

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • Doppelpack

Zusätzliche Luftlöcher lassen die Haut Ihres Babys atmen

Zusätzliche Luftlöcher lassen die Haut Ihres Babys atmen

Haut muss Atmen, insbesondere die Haut Ihres Kindes. Unser Saugerschild verfügt über 6 Luftlöcher für zusätzlichen Luftstrom, um Hautreizungen zu vermeiden.

9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an*

9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an*

Babys wissen, was Sie möchten! Wir haben Mütter gefragt, wie Ihre Kinder auf Philips Avent Sauger reagieren und 9 von 10 Babys nehmen unsere Schnuller an.*

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Entwickelt für eine natürliche Dentalentwicklung

Unser weicher Silikonsauger hat eine symmetrische Form, welche sich Gaumen, Zahnfleisch und Zähnen deines Babys während des Wachstums anpasst.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

11

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

4
2

01/10/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einwandfrei

Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF178/26 Freeflow Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF178/26 Freeflow Schnuller verfasst

15/03/2013

Deutschland

Deutschland

Würde ich immer wieder kaufen

Für uns gibt es keine besseren Schnuller: + schlichtes Design + praktischer Greifring + Schutzkappe für unterwegs, einfach super + das Baby kann sich den Schnulli selbst in den Mund stecken, da es egal ist wie herum der Schnuller im Mund ist, so muß man als Eltern nicht ständig danebenstehen und den Schnulli richtig drehen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF178/23 Freeflow Schnuller verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF178/23 Freeflow Schnuller verfasst

15/03/2013

Deutschland

Deutschland

Würde ich immer wieder kaufen

Für uns gibt es keine besseren Schnuller: + schlichtes Design + praktischer Greifring + Schutzkappe für unterwegs, einfach super + das Baby kann sich den Schnulli selbst in den Mund stecken, da es egal ist wie herum der Schnuller im Mund ist, so muß man als Eltern nicht ständig danebenstehen und den Schnulli richtig drehen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF178/23 Freeflow Schnuller verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF178/23 Freeflow Schnuller verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Die weltweit führende Schnullermarke

  2. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.

  3. Unser Sortiment unterstützt Mütter und Babys in jeder Entwicklungsphase.

  4. Online mit 100 Müttern getestet, Vereinigtes Königreich 2012

  5. Hersteller des Jahres 2014