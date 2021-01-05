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Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?
Ich habe Neuigkeiten über Schnuller und BPA gelesen – wie überprüfen Sie, dass Philips Avent Schnuller BPA-frei sind?
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Wie sterilisiere ich meinen Philips Avent Schnuller?
Ist mein Philips Avent Produkt BPA- und BPS-frei?
Warum sind Avent Sauger und Schnuller aus Silikon und nicht aus Latex?
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Wie überprüfe ich die Sicherheit meines Philips Avent Schnullers
Wie lange kann ich einen Philips Avent Schnuller verwenden?
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Sind Philips Avent Schnuller für eine gesunde Mundentwicklung sicher?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts