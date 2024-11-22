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  • Ein leichter, atmungsaktiver Schnuller
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Eingestellt

Philips Aventultra air Schnuller

SCF244/00

3.1

| (17) Bewertungen

Ein leichter, atmungsaktiver Schnuller

Beruhige dein Baby mit einem Schnuller, der atmungaktiv zur Haut ist. Der Philips Avent ultra air verfügt über extra große Löcher, damit die Haut trocken bleibt. Das leichte Saugerschild ermöglicht maximalen Luftstrom. Erhältlich in verschiedenen Farben und Designs.

Alle Vorteile anzeigen
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Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Extragroße Luftlöcher lassen die Haut deines Babys atmen

Ein leichter, atmungsaktiver Schnuller

  • Lässt die Haut deines Babys atmen

  • 0 bis 6 Monate

  • Kiefergerecht und BPA-frei

  • 1er-Pack

4 besonders große Luftlöcher

4 besonders große Luftlöcher

ultra air ist so gestaltet, dass ein maximaler Luftstrom gewährleistet ist und die empfindliche Haut deines Babys atmen kann.

Für trockenere Haut bei Verwendung des Schnullers

Für trockenere Haut bei Verwendung des Schnullers

Dank des atmungsaktiven Schnullerdesigns wird ein maximaler Luftstrom erzeugt, der die Haut deines Babys trocken hält.

Abgerundete Kanten für ein angenehmes Gefühl

Abgerundete Kanten für ein angenehmes Gefühl

Das Saugerschild des ultra air ist leicht und verfügt über abgerundete Kanten für mehr Komfort.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.1

von 5

17

Bewertungen

22/11/2024

Deutschland

Deutschland

Super

Ich benutze den Luftfilter nun schon seit über einem halben Jahr und bin sehr zufrieden mit der Filterleistung. Das Gerät inklusive der Filter sind einfach in der Handhabung und die Filter tun das was sie nun mal tun sollen. Die Luft filtern! Habe zuhause einen Hund und habe das Gerät im Schlafzimmer stehen und permanent eingeschaltet.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA verfasst

14/07/2022

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät- einwandfrei

Eigentlich habe ich mir den Luftreiniger zwecks meines Hundes angeschaft- dieser leidet im Frühling immer unter einer Pollenallergie. Hinzu kommt jetzt noch, dass ein neues Familienmitgled allergisch auf meinen Hund reagiert. In beiden Fällen leistet der Luftreiniger beste Arbeit. Symptome sind dank des Luftreinigers weg Ebenso in der Corona Krise - Infizierte und Gerät in einem Raum und schon hat man eine Sorge weniger. Gerät läuft regelmässig und die Luft ist rein. Möchte ihn nicht missen

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Diese Bewertung wurde für Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA verfasst

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Diese Bewertung wurde für Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA verfasst

28/12/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt erfuellt die Aufgaben vollkommen.

Es reinigt die Luft , ist einfach zu bedienen und leise.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. US-Verbrauchertests aus den Jahren 2016-2017 haben gezeigt, dass der strukturierte Philips Avent Sauger, der in unseren ultra air und ultra soft Schnullern verwendet wird, zu durchschnittlich 98 % akzeptiert wird.

  2. Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.

  3. Die weltweit führende Schnullermarke

  4. Hersteller des Jahres 2014