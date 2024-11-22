Eingestellt
SCF244/00
Ein leichter, atmungsaktiver Schnuller
Beruhige dein Baby mit einem Schnuller, der atmungaktiv zur Haut ist. Der Philips Avent ultra air verfügt über extra große Löcher, damit die Haut trocken bleibt. Das leichte Saugerschild ermöglicht maximalen Luftstrom. Erhältlich in verschiedenen Farben und Designs.
Lässt die Haut deines Babys atmen
0 bis 6 Monate
Kiefergerecht und BPA-frei
1er-Pack
ultra air ist so gestaltet, dass ein maximaler Luftstrom gewährleistet ist und die empfindliche Haut deines Babys atmen kann.
Dank des atmungsaktiven Schnullerdesigns wird ein maximaler Luftstrom erzeugt, der die Haut deines Babys trocken hält.
Das Saugerschild des ultra air ist leicht und verfügt über abgerundete Kanten für mehr Komfort.
3.1
von 5
17
Bewertungen
ZeroBerlin
22/11/2024
Deutschland
Super
Ich benutze den Luftfilter nun schon seit über einem halben Jahr und bin sehr zufrieden mit der Filterleistung. Das Gerät inklusive der Filter sind einfach in der Handhabung und die Filter tun das was sie nun mal tun sollen. Die Luft filtern! Habe zuhause einen Hund und habe das Gerät im Schlafzimmer stehen und permanent eingeschaltet.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Zähnchen_22
14/07/2022
Deutschland
Tolles Gerät- einwandfrei
Eigentlich habe ich mir den Luftreiniger zwecks meines Hundes angeschaft- dieser leidet im Frühling immer unter einer Pollenallergie. Hinzu kommt jetzt noch, dass ein neues Familienmitgled allergisch auf meinen Hund reagiert. In beiden Fällen leistet der Luftreiniger beste Arbeit. Symptome sind dank des Luftreinigers weg Ebenso in der Corona Krise - Infizierte und Gerät in einem Raum und schon hat man eine Sorge weniger. Gerät läuft regelmässig und die Luft ist rein. Möchte ihn nicht missen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA verfasst
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Mutschibur
28/12/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt erfuellt die Aufgaben vollkommen.
Es reinigt die Luft , ist einfach zu bedienen und leise.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
US-Verbrauchertests aus den Jahren 2016-2017 haben gezeigt, dass der strukturierte Philips Avent Sauger, der in unseren ultra air und ultra soft Schnullern verwendet wird, zu durchschnittlich 98 % akzeptiert wird.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle vier Wochen ausgetauscht werden.
Die weltweit führende Schnullermarke
Hersteller des Jahres 2014