Eingestellt
SHB5950WT/00
Freiheit durch kabellose Verbindung, starke Beats
Befreien Sie sich mit diesen kabellosen Kopfhörern mit Halsband von Kabeln. Die Philips UpBeat Metalix Pro-Kopfhörer verfügen über hochwertige Treiber für einen kräftigen Bass und über integrierte ovale Schallrohreinsätze für einen hohen Tragekomfort. Das gedämpfte Gehäuse verleiht ihnen erstklassige Eleganz und ein raffiniertes Design.
8-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
Flach-Kabel
Eine qualitativ hochwertige, glänzende Beschichtung sorgt für einen eleganten Look und eine zusätzlich schützende Oberfläche.
Eine ovale Tonröhre bietet ergonomischen Tragekomfort im Ohr.
Die besonders kleinen Kopfhörer passen perfekt in die Ohren und schirmen gegen Geräusche von außen ab.
3.6
von 5
23
Bewertungen
General1982
30/05/2016
Deutschland
5,0 von 5 SternenSehr guter Bluetooth-Kopfhörer für Alltag und Sport
Zur besseren Übersichtlichkeit möchte ich den Kopfhörer in verschiedenen Kategorien bewerten: 1. Verpackung: Die Verpackung empfand ich als nicht sonderlich wertig und das öffnen war für mich nicht frustfrei. Insbesondere da der Kopfhörer ansonsten spitze ist sollte die Verpackung aufgewertet werden. Der erste Eindruck ist ja auch wichtig. 2. Lieferumfang: Im Lieferumfang sind: 1 x Bluetooth Kopfhörer 1 x Ladekabel 2 x Ersatz Ohrgummis 1 x Bedienungsanleitung Alles dabei was man braucht. Die Ersatz-Gummis sind sehr praktisch um den halt im Ohr insbesondere beim Joggen je nach Ohrform zu verbessern und optimal anzupassen. 3. Verarbeitung und Tragekomfort: Die Verarbeitung der neuen Philips Kopfhörer ist gut und macht einen soliden Eindruck. Sie haben einen gummierten und elastischen Nackenbügel an dem auch die Bedienelemente zu finden sind. An den Enden der Nackenbügel befinden sich dünne kurze Flachkabel an dem auch die Ohrhörer befestigt sind. Dank des Nackenbügels und der leichten und ergonomisch geformten Kopfhörer halten sie sehr gut im Ohr. Auch beim Joggen halten die Hörer überraschend gut im Ohr und rutschen nicht raus. Das Halsband sitzt dank Gummierung auch relativ fest. Es ist auch "schweißresistent". Auch die Bedienelemente sind beim Joggen besonders praktisch um die Lieder zu wechseln ohne am Telefon rumdrücken zu müssen, toll!!! 4. Bedienung: Die Bedienung fällt sehr leicht und ist sogar beim Joggen problemlos möglich. Die Tasten sind blind bedienbar und haben einen guten Druckpunkt. Zum Joggen perfekt! 5. Bluetooth-Übertragung: Die Qualität ist gut, es kommt selten zu kurzen Aussetzern, insgesamt aber störungsfrei. Die Reichweite ist Top. Ohne Probleme kann man 5 -10 Meter und mehrere Räume weiter noch ein klares Signal und einen klaren Sound enpfangen. 6. Soundqualität: Die Soundqualität ist meines Erachtend hervorragend. Ich habe ebenfalls Overear-Bluetooth-Kopfhörer von Bose im Einsatz und muss sagen, das Die Philips InEar Köpfhörer ohne Abstriche mithalten können, einfach toll! Fazit: Bis auf leichte Schwächen bei der Verpackung ein tolles Bluetooth Headset mit dem man nebenbei auch noch telefonieren kann. Die Akkuleistung ist hervorragend, die Soundqualität top und insbesondere der Tragekomfort beim Joggen hat überzeugt! Endlich kein lästiges Kabelgebaumel mehr beim Joggen, vielen Dank dafür! :-)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB5950BK Bluetooth-Headset verfasst
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cyneo39
22/05/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gutes Bluetooth Headset für viele Alltagssituationen
Ich habe das Bluetooth Headset vor allem im Alltag auf dem Weg zur Uni/Arbeit und zurück verwendet. Bin aber auch mal damit Joggen gegangen, um zu sehen wie es sich dabei macht. Das Fazit fürs Joggen fällt durchweg positiv aus. Die Ohrstöpsel sitzen dank anpassbaren Gummierungen gut und rutschen nicht raus und das Halsband sitzt dank Gummierung auch relativ fest. Es ist auch "schweißresistent" aber nicht wasserdicht! Bedienung: Toll fand ich die sprachliche Benachrichtigung das die Bluetoothverbindung zu meinem Handy aufgebaut ist (wäre top, wenn das auch auf deutsch wäre) und die Warnung, dass der Akku leer ist. Diese kommt mindestens 3 Mal im Abstand von 5 Minuten. Die Bedienung fällt sehr leicht, hat aber aus meiner Sicht Mängel was das "Trackspringen rückwärts" betrifft, da man nicht gut unterscheiden kann den aktuell laufenden Track neu zu beginnen oder wirklich einen Track vorher abzuspielen. Da ist dann die Bedienung des Players auf dem Handy einfacher. Bluetooth-Übertragung: Die Qualität ist gut, es kommt leider hin und wieder (ca. alle 20 min) zu zufälligen kurzen Aussetzern, aber das kann theoretisch auch am Handy liegen. die Reichweite ist Top. Ohne Probleme Probleme konnte ich zwei Räume weiter gehen. Die Reichweite und die Unterbrechungen hängen von der Ladung des Akkus ab. Fazit: Im Großen und Ganzen ein gutes und praktikables Bluetooth Headset mit dem man nebenbei auch noch telefonieren kann
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Thomas2512
22/04/2016
Deutschland
Ein tolles Headset
Ich habe dieses Headset nun einige Tage lang ausgiebig getestet. Der Klang ist für solch ein kleines Gerät hervorragend. Saubere Töne und ein sehr guter Bass. Auch die Bedienung des Mediaplayers ist sehr einfach und ordentlich gelöst. Die Tasten sind gut zu erreichen und gut zu ertasten (laut - leise, vor - zurück, play - pause). Die Handhabung der Telefonfunktion ist sehr gut. Die Sprachqualität ebenso. Das Gerät lässt sich durch das geringe Gewicht gut tragen auch für längere Zeit, man merkt es kaum am Nacken. Durch die gummierte Oberfläche verrutscht es auch nicht. Alles in allem ist es ein hervorragendes Headset welches sicher nicht zu teuer ist, und auch eine sehr gute Qualität bietet. Ich kann es nur weiterempfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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