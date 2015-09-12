Eingestellt
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Leistungsstarke 32-mm-Treiber liefern klaren, detaillierten und natürlichen Sound.
4.2
von 5
12
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Domiboggy
12/09/2015
United Kingdom
Amazing!!
This product surprised me a lot! I bought the headphones because I needed some new cheap ones and I found these. I was expecting an aright set of headphones, but when I tried them on, it was like I was wearing a set of £100 headphones. They cancel out noise extremely well, even though they aren't suppose to be. A product well bought!!
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Jack2049
09/05/2018
España
Fantastico
Claridad de sonido. Graves bien definidos sin distorsión. Diseño comodo, facil de ajustar y con un color muy bonito.
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Alex29
03/10/2017
Italia
Cuffie eccellenti!
Cuffie eccellenti!Leggere,comode,resistenti,eleganti!Sono veramente soddisfatto!
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