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  • Einfaches Glätten aller Stoffe
  • Einfaches Glätten aller Stoffe

1000 SeriesDampfglätter

STE1020/40

Einfaches Glätten aller Stoffe
Der Philips Dampfglätter 1000 Series ist dein alltäglicher Begleiter für einfaches Glätten. Dank mehrerer Dampfeinstellungen und des großen Wasserbehälters kannst du komfortabel alle Arten von Stoffen schnell und effektiv ohne Unterbrechungen dampfglätten.
Alle Vorteile anzeigen

Leistungsstarker Dampf mit 1,8-Liter-Wasserbehälter

Einfaches Glätten aller Stoffe

  • Abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter

  • Integrierter Aufhänger oben

  • 3 Dampfeinstellungen

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 36 g/min

  • Entfernt bis zu 99,9 % der Bakterien*

Großer abnehmbarer Wasserbehälter

Großer abnehmbarer Wasserbehälter

Der große Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1,8 l kann zum einfachen Nachfüllen abgenommen werden, um einen lange Betrieb ohne Unterbrechungen zu ermöglichen.

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 36 g/min

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 36 g/min

Die Dampfeinheit erzeugt einen leistungsstarken, gleichmäßigen Dampfausstoß von 36 g/min, um Falten mit nur wenigen Zügen zu entfernen

Mehrere Dampfeinstellungen für bessere Ergebnisse

Mehrere Dampfeinstellungen für bessere Ergebnisse

Wähle deine bevorzugte Dampfeinstellung aus, um optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Stoffarten zu erreichen. Verwende eine geringe Dampfeinstellung bei dünneren Stoffen und eine stärkere Einstellung bei dickeren Stoffen und Mänteln.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Von einem unabhängigen Institut auf E. coli, S. aureus, C. albicans und Milben auf Baumwolle bei einer Dampfzeit von 10 Sekunden getestet