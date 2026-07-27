STE1020/40
Abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter
Integrierter Aufhänger oben
3 Dampfeinstellungen
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 36 g/min
Entfernt bis zu 99,9 % der Bakterien*
Der große Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1,8 l kann zum einfachen Nachfüllen abgenommen werden, um einen lange Betrieb ohne Unterbrechungen zu ermöglichen.
Die Dampfeinheit erzeugt einen leistungsstarken, gleichmäßigen Dampfausstoß von 36 g/min, um Falten mit nur wenigen Zügen zu entfernen
Wähle deine bevorzugte Dampfeinstellung aus, um optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Stoffarten zu erreichen. Verwende eine geringe Dampfeinstellung bei dünneren Stoffen und eine stärkere Einstellung bei dickeren Stoffen und Mänteln.
Bewertungen
Von einem unabhängigen Institut auf E. coli, S. aureus, C. albicans und Milben auf Baumwolle bei einer Dampfzeit von 10 Sekunden getestet