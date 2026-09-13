Der Ringo Duo
Federleichter Kopfhörer mit legendärem 80er-Jahre-Design und markantem, modernem Klang. Sie können ihn kabellos verwenden oder kabelgebunden richtig aufdrehen. Im Lieferumfang sind Ohrmuschelpolster in Schwarz, Gelb und Orange enthalten, die den Retro-Vibe maximieren.
Markanter Klang. Retro-Look
Kabellos oder kabelgebunden hören
Bis zu 26 Stunden Wiedergabezeit
USB-C-Kabel inklusive
Der Look erinnert an damals. Der Sound klingt nach heute. Mit ihren speziell abgestimmten 40 mm Treibern liefern diese On-Ear-Kopfhörer einen warmen Klang mit satten Bässen und klaren Stimmen. Hören Sie kabellos oder nutzen Sie das Inklusive USB-C-Kabel für Musik per Kabel.
Die Ringo Duo Kopfhörer wiegen nur 80 g, und der federleichte Kopfbügel lässt sich ganz einfach für den perfekten Sitz einstellen. Sie erhalten drei Sätze Ersatz-Ohrpolster in Schwarz, Gelb und Orange, die Sie nach Lust und Laune kombinieren können.
Mit einer vollständigen Aufladung, die über USB-C 2 Stunden dauert, erhältst du bis zu 26 Stunden Wiedergabezeit. Wenn du schnell neue Energie brauchst, erhältst du durch nur 15 Minuten Aufladen dieser On-Ear-Kopfhörer weitere 6 Stunden Wiedergabezeit.
Auszeichnungen
4.9
von 5
40
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
FranziskaT
13/09/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Toller Sound
Zunächst war ich skeptisch da die Retro-Kopfhörer eher wie für Kinder aussehen. Jetzt gefällt mir allerdings der bunte Style sehr. Sie lassen sich leicht über Bluetooth verbinden und haben einen klaren Sound. Über den Kopfhörer lässt sich auch die Lautstärke einstellen oder der Song pausieren. Ich finde es gut, dass man sich mit den Kopfhörern frei bewegen kann und die Schritte bei Bewegung nicht dumpf hallen. Die schwarzen Puffer sind ganz weich an den Ohren und Polstern gut. Für noch mehr Farbe kann man sie auch gegen Gelb oder Orange austauschen. Ich finde das Produkt klasse und nutze es zum Sport und zum Relaxen.
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS1YL Kabellose On-Ear-Kopfhörer verfasst
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MariaP
09/09/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Leicht, bequem und richtig stylisch.
Ich liebe die Philips Moving Sound Kopfhörer! Sie sind superleicht, bequem und lassen sich gut anpassen, sodass sie auch bei längeren Tragen angenehm sitzen. Besonders cool finde ich das Retro-Design- die bunten Ohrpolster machen sie zum einem echten Hingucker. Der Sound ist für die Größe echt top, die Verbindung über Bluetooth klappt bei mir problemlos und auch der Akku hält lange. Mega praktisch und definitiv mein neuer Favorit.
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS1BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer verfasst
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Mateos_Mom
08/09/2026
Deutschland
Die Kopfhörer haben sehr geilen Sound
Top Bass, cooles Design, und viel Recycltes Plastik :)
Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS1BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer verfasst
Date of Use 2026-09-08
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Date of Use 2026-09-08