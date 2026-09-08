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Neu

Moving SoundTrue Wireless Kopfhörer

TAMS3BK/00

4.7

| (13) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

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The Buds

Die Farben leuchten. Die Musik geht ins Ohr. Mit ihrem markanten Look und ihrer lässigen Art sorgen The Buds für gute Laune – mit warmem, detailreichem Klang und einem runden, intelligenten Ladecase, das in deine Tasche passt. Dein Tag, deine Playlists, dein Tempo.

Alle Vorteile anzeigen

The Buds

  • Beeindruckender Klang. Retro-Look

  • Intelligentes Ladecase

  • Adaptive Geräuschunterdrückung

  • Bis zu 42 Stunden Wiedergabezeit

Mit adaptiver Geräuschunterdrückung voll und ganz eintauchen

Mit adaptiver Geräuschunterdrückung voll und ganz eintauchen

Die adaptive Geräuschunterdrückung reagiert schnell auf deine Umgebung und unterdrückt externe Geräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit. Wenn du hören möchtest, was um dich herum passiert, lässt der Aufmerksamkeitsmodus Außengeräusche wieder durch. Quick Awareness hebt Stimmen hervor, sodass du dich unterhalten kannst, ohne deine Kopfhörer abzunehmen.

Mit dem runden smarten Ladecase bleibst du im Flow

Mit dem runden smarten Ladecase bleibst du im Flow

Dieses smarte Case ist mehr als nur ein Ladegerät: Du kannst damit Anrufe, Wiedergabe, Geräuschunterdrückung und Auracast™ steuern oder den Lo-Fi-Klangmodus einschalten. Es hilft dir sogar beim Fotografieren, indem es die Kamera deines verbundenen Geräts aus der Ferne auslöst. Mit auswählbaren Vinyl-, Kassetten- und Verstärkeranimationen kannst du die Optik des 1,47"-Farb-Touchscreens des Cases ändern.

Bis zu 42 Stunden Wiedergabezeit für längeren Musikgenuss

Bis zu 42 Stunden Wiedergabezeit für längeren Musikgenuss

Bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung erhältst du mit einer vollständigen Ladung 10 Stunden Wiedergabezeit sowie weitere 32 Stunden über das smarte Ladecase (bei eingeschalteter Geräuschunterdrückung sind es 7 Stunden plus weitere 23 Stunden über das Case). Für einen schnellen Energieschub sorgen 15 Minuten Ladezeit für weitere 3 Stunden. Das Case kann über USB-C aufgeladen werden.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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Bewertungen

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08/09/2026

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Good

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Date of Use 2026-09-08

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Schöne Qualität

Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Philips

Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.

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