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  • Genießen Sie Ihre Musik überall
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Eingestellt

kabelloser Lautsprecher

TAS1209BK/00

4.5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie Ihre Musik überall

Mit diesem Bluetooth-Lautsprecher können Sie Ihre Musik auch draußen genießen. Eine passive Bass-Membran sorgt für kraftvolle Bässe, und die Schutzart IPX4 bedeutet, dass der Lautsprecher bei leichtem Regen oder im Fitnessstudio verwendet werden kann. Sie können auch freihändig telefonieren, wo immer Sie sind.

Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie Ihre Musik überall

  • Passiver Bassstrahler. Kräftiger Bass

  • Koppeln Sie zwei Lautsprecher für Stereosound

  • 5 W RMS Ausgangsleistung

  • IPX4 spritzwassergeschützt/schweißresistent

Passive Bass-Membran für kräftigen Bass

Passive Bass-Membran für kräftigen Bass

Der Bass dieses kompakten kleinen Lautsprechers ist unglaublich satt und kraftvoll. Nehmen Sie Ihre Musik überallhin mit und genießen Sie kristallklaren Sound, ob im Garten, bei einem Spaziergang oder am Strand. Der perfekte Begleiter überall – bei der Arbeit, beim Relaxen und in der Freizeit.

Mit einem gleichartigen Lautsprecher gekoppelt erhalten Sie Stereosound

Sie wollen noch satteren Sound? Dann verbinden Sie ganz einfach zwei identische Lautsprecher miteinander, um fantastischen Stereosound zu genießen. Hören Sie Ihre Musik so, wie sie klingen soll. Auch unterwegs können Sie jeden Beat und jedes Wort klar hören.

IPX4 spritzwassergeschützt und schweißresistent

IPX4 spritzwassergeschützt und schweißresistent

Dieser robuste kleine Lautsprecher ist ideal für einen Tag im Freien. Dank der Schutzart IPX4 ist der Lautsprecher vor Spritzern durch Regenwasser oder Schweiß geschützt. Sie können sich also einfach zurücklehnen und Ihre Musik genießen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

06/09/2025

España

España

Recomendado

Me ha gustado bastante su sonido. Es cierto que estuve dudando entre este modelo y otros de otras marcas, pero por precio (buena oferta en Carrefour), reputacion de marca Philips y calidad, me incline por este. Los graves son profundos y los agudos claros sin distorsionar. Y lo mejor sin duda es la autonomia de bateria. Un compañero indispensable en mi mochila.

Vorteile

Autonomia de bateria, calidad de sonido, precio

Nachteile

Quiza un poco de diseño. La palabra Philips en grande en el frontal quedaria mas moderno. No se si existen mas colores. El mio es negro.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS1209BK Altavoz inalámbrico verfasst

Date of Use 2025-08-06

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAS1209BK Altavoz inalámbrico verfasst

Date of Use 2025-08-06

11/06/2026

France

France

Bon compromis

Un bon compromis en entrée de gamme le tarif est la marque parmi le choix sur le marché Pour le voyage en avion la qualité du produit Pas de risque. ( la batterie)

Diese Bewertung wurde für TAS1209BK Enceinte sans fil verfasst

Date of Use 2026-06-08

Diese Bewertung wurde für TAS1209BK Enceinte sans fil verfasst

Date of Use 2026-06-08

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