Ultrakompakte Earbuds. Superbequeme Passform.

Unsere kleinsten True Wireless Earbuds aller Zeiten verfügen über ein flaches Profil, das gut sitzt und sich auch dann gut anfühlt, wenn Sie sie den ganzen Tag tragen. Die Earbuds sitzen im äußeren Ohr, sodass Sie keinen Ohrstöpsel in Ihren Gehörgang stecken müssen: Wenn Sie mehr Halt benötigen, können Sie aus drei verschiedenen (im Lieferumfang enthaltenen) Silikonhüllen wählen.