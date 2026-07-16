Meine elektrische Philips Avent Milchpumpe hat eine geringe oder keine Saugleistung

Verwenden Sie nur das Original-Netzteil oder -Ladekabel, das im Lieferumfang der Milchpumpe enthalten ist. Wenn Sie ein neueres Modell erworben haben, das ohne Netzteil geliefert wurde, lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Milchpumpe nach und stellen Sie sicher, dass das Ladezubehör den empfohlenen Spezifikationen entspricht.

Bei einigen elektrischen Philips Avent Milchpumpen kann ein abgenutztes oder älteres Netzteil die Leistung beeinträchtigen.

Wenn Sie eine ältere Version des Netzteils verwenden, wenden Sie sich an den Philips Kundendienst, um zu prüfen, ob ein kostenloser Austausch verfügbar ist.