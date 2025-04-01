Reinigen Sie Ihre Milchpumpe vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Abpumpen, insbesondere alle Teile, die mit Milch in Kontakt kommen.

Prüfen Sie die unten empfohlenen Reinigungs- und Desinfektionsmethoden für Ihr Pumpenmodell.

Hinweis: Teile, die nicht mit Milch in Berührung kommen, müssen nicht desinfiziert werden. Sie können die Motoreinheit und das Netzteil für elektrische Pumpen reinigen, indem Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Halten Sie die Silikonschläuche stets trocken, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in die Motoreinheit gelangt.