Dr. Noceti merkt an, dass er durch die Möglichkeit, die Bilder nahezu unmittelbar am zweiten Bildschirm anzuzeigen, in bestimmten Fällen die Scan-Dauer erheblich verkürzen kann. „Bei mehreren Gelegenheiten hat mir die gleichzeitige Nachbearbeitung bereits die relevanten Informationen gezeigt, so dass wir nachfolgende Sequenzen überspringen konnten, was die Prüfungszeit insgesamt verkürzte“, sagt er. „Durch eine solche Modifikation der Untersuchung wird die Gesamtdauer der Untersuchung verkürzt, vor allem bei komplexen Studien.“ Dr. Noceti berichtet, dass MR Workspace dem Team ermöglicht hat, die Nutzung des Ingenia MR-Systems zu optimieren, da nun mehr Patienten als zuvor gescannt werden können, und zwar in einer Weise, die bei anderen MR-Systemen des Krankenhauses unmöglich wäre. „Da wir zwischen den Patienten viel Zeit sparen können, konnten wir an manchen Tagen neben dem gewohnten Patientenvolumen vier oder fünf Patienten zusätzlich untersuchen. Es gab beispielsweise einen Tag, an dem wir innerhalb einer sechsstündigen Schicht bei 17 Patienten MR-Untersuchungen durchgeführt haben“, so Dr. Noceti.