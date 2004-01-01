Der PageWriter TC35 bietet fortschrittliche Tools zur Verbesserung des Workflows und zur klinischen Entscheidungsunterstützung. Alle PageWriter bieten die klinische Exzellenz des DXL-EKG-Algorithmus, der auf über 55 Jahren Forschung und Erfahrung basiert. Kontinuität und Konsistenz bei Befundung und Diagnose – von PageWriter EKG-Schreibern über IntelliSpace ECG Managementsysteme bis hin zu anderen Philips Lösungen in der Einrichtung. Native DICOM-Modalitäten-Arbeitslisten können heruntergeladen oder AVE-Daten abgerufen werden. Personalien von Patient*innen werden direkt am Patientenbett angezeigt. Übertragung von EKG-Berichten mit WiFi-5-Geschwindigkeit (802.11 b/a/g/n/ac) und der Sicherheit von WPA3 (Personal) drahtlos an eine ePA. Die native DICOM-Interoperabilität ermöglicht direkten Zugriff auf EKG-Aufträge über Ihren aktuellen DICOM-MWL-Anbieter und Speicherung der EKGs im DICOM-Format in Ihrem PACS. Ein schneller, effizienter klinischer Workflow und zuverlässiger Betrieb für Sie und Ihre Patient*innen.
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Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
|Gleichzeitige Erfassung mehrerer Ableitungen
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|Routine-EKG
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|Berichtspeicherung/-übertragung
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|Zentrale Uhrzeitverwaltung (D01)
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|Befundtexte
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|Unterdrückung grenzwertiger Befunde
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|Nomenklatur
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|Abfrage und Abruf von Patientendaten
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|Basierend auf vom Anwender eingegebenen oder eingelesenen Suchkriterien (z.B. Patienten-ID, Vor-/Nachname)
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|Unterstützung durch HL7-Standardschnittstelle über IntelliSpace Enterprise für Krankenhaussysteme
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|Graphischer ST-Vektor
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|Kritische Werte
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|Erstellen eines DICOM 12-Kanal-EKGs
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|DICOM-Erstellung eines allgemeinen EKGs
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|Meldung bei fehlendem Elektrodenkontakt
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|Farbcodierung von Ableitungen
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|Elektrodenprüfung
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|Herzfrequenz
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|Druckvorschau
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|Touchscreen
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|Tastatur
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|Membran-Tastaturabdeckung
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|Abmessungen
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|Auflösung
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|Farbe
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|Langes Elektrodenkabel (H23)
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|Saugelektroden (E04)
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|Adapter für Druckknopf/Lasche (E06)
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|Maße
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|Gewicht
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|LAN
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|Drahtlos (D21)
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|Drahtlos-Zugangsdaten (Wireless Credentials)
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|Interne Speicherung
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|FIPS-Zertifikat
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|Externe Speicherung
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|Strichcode-Leser (H12)
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|Flexible Dateneingabefelder
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|Internationale Normen
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|Wechselstrominterferenzen
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|Signalverarbeitung
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|Hochpass
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|Tiefpass
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|Hochpass
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|Tiefpass
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|Batterie
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|Akku-Kapazität (pro Akku)
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|Akku-Aufladung
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|Netzstrom
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|Stromverbrauch
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|Betrieb – Temperatur
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|Betrieb – Luftfeuchtigkeit
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|Betrieb – Höhe über NHN
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|Lagerung – Temperatur
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|Lagerung – Luftfeuchtigkeit
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|Gleichzeitige Erfassung mehrerer Ableitungen
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|Routine-EKG
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|Zentrale Uhrzeitverwaltung (D01)
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|Gleichzeitige Erfassung mehrerer Ableitungen
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|Routine-EKG
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|Berichtspeicherung/-übertragung
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|Zentrale Uhrzeitverwaltung (D01)
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|Befundtexte
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|Unterdrückung grenzwertiger Befunde
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|Nomenklatur
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|Abfrage und Abruf von Patientendaten
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|Basierend auf vom Anwender eingegebenen oder eingelesenen Suchkriterien (z.B. Patienten-ID, Vor-/Nachname)
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|Unterstützung durch HL7-Standardschnittstelle über IntelliSpace Enterprise für Krankenhaussysteme
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|Graphischer ST-Vektor
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|Kritische Werte
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|Erstellen eines DICOM 12-Kanal-EKGs
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|DICOM-Erstellung eines allgemeinen EKGs
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|Meldung bei fehlendem Elektrodenkontakt
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|Farbcodierung von Ableitungen
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|Elektrodenprüfung
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|Herzfrequenz
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|Druckvorschau
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|Touchscreen
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|Tastatur
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|Membran-Tastaturabdeckung
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|Abmessungen
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|Auflösung
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|Farbe
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|Langes Elektrodenkabel (H23)
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|Saugelektroden (E04)
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|Adapter für Druckknopf/Lasche (E06)
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|Maße
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|Gewicht
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|Drahtlos (D21)
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|Drahtlos-Zugangsdaten (Wireless Credentials)
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|Interne Speicherung
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|Externe Speicherung
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|Strichcode-Leser (H12)
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|Flexible Dateneingabefelder
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|Internationale Normen
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|Wechselstrominterferenzen
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|Signalverarbeitung
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|Hochpass
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|Tiefpass
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|Hochpass
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|Tiefpass
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|Betrieb – Temperatur
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