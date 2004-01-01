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PageWriter TC35

EKG-Schreiber

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Der PageWriter TC35 bietet fortschrittliche Tools zur Verbesserung des Workflows und zur klinischen Entscheidungsunterstützung. Alle PageWriter bieten die klinische Exzellenz des DXL-EKG-Algorithmus, der auf über 55 Jahren Forschung und Erfahrung basiert. Kontinuität und Konsistenz bei Befundung und Diagnose – von PageWriter EKG-Schreibern über IntelliSpace ECG Managementsysteme bis hin zu anderen Philips Lösungen in der Einrichtung. Native DICOM-Modalitäten-Arbeitslisten können heruntergeladen oder AVE-Daten abgerufen werden. Personalien von Patient*innen werden direkt am Patientenbett angezeigt. Übertragung von EKG-Berichten mit WiFi-5-Geschwindigkeit (802.11 b/a/g/n/ac) und der Sicherheit von WPA3 (Personal) drahtlos an eine ePA. Die native DICOM-Interoperabilität ermöglicht direkten Zugriff auf EKG-Aufträge über Ihren aktuellen DICOM-MWL-Anbieter und Speicherung der EKGs im DICOM-Format in Ihrem PACS. Ein schneller, effizienter klinischer Workflow und zuverlässiger Betrieb für Sie und Ihre Patient*innen.

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Eigenschaften
DXL-Algorithmus

Branchenführende EKG-Befundung

Der Philips DXL-EKG-Algorithmus bietet branchenführende EKG-Befundung, insbesondere im Hinblick auf pädiatrische Analysen, die Erkennung von Schrittmacherimpulsen (mit einer Größe von nur 0,02 mVms), QT-Messungen und eine Reihe fortschrittlicher Funktionen zur Entscheidungsunterstützung bei einem ST-Hebungsinfarkt (STEMI), um die Behandlung von Patienten mit Brustschmerzen zu unterstützen.

Branchenführende EKG-Befundung

Der Philips DXL-EKG-Algorithmus bietet branchenführende EKG-Befundung, insbesondere im Hinblick auf pädiatrische Analysen, die Erkennung von Schrittmacherimpulsen (mit einer Größe von nur 0,02 mVms), QT-Messungen und eine Reihe fortschrittlicher Funktionen zur Entscheidungsunterstützung bei einem ST-Hebungsinfarkt (STEMI), um die Behandlung von Patienten mit Brustschmerzen zu unterstützen.

Branchenführende EKG-Befundung

Der Philips DXL-EKG-Algorithmus bietet branchenführende EKG-Befundung, insbesondere im Hinblick auf pädiatrische Analysen, die Erkennung von Schrittmacherimpulsen (mit einer Größe von nur 0,02 mVms), QT-Messungen und eine Reihe fortschrittlicher Funktionen zur Entscheidungsunterstützung bei einem ST-Hebungsinfarkt (STEMI), um die Behandlung von Patienten mit Brustschmerzen zu unterstützen.
Mühelose Bedienung

Schnelle Navigation dank Touchscreen und Leuchttasten

Der EKG-Schreiber PageWriter TC35 eignet sich für die hohen Anforderungen in Krankenhausumgebungen ebenso wie für den Einsatz in Arztpraxen. Die besonders einfache Bedienung, der Touchscreen und zusätzliche Tools ermöglichen aussagefähige EKG-Berichte von hoher Qualität. Die benutzerfreundliche Touchscreen-Bedienung in drei Schritten ermöglicht eine schnelle und intuitive klinische Entscheidungsunterstützung mit dem hervorragenden Philips DXL-EKG-Algorithmus zur Erfüllung Ihrer aktuellen und zukünftigen Anforderungen.

Schnelle Navigation dank Touchscreen und Leuchttasten

Der EKG-Schreiber PageWriter TC35 eignet sich für die hohen Anforderungen in Krankenhausumgebungen ebenso wie für den Einsatz in Arztpraxen. Die besonders einfache Bedienung, der Touchscreen und zusätzliche Tools ermöglichen aussagefähige EKG-Berichte von hoher Qualität. Die benutzerfreundliche Touchscreen-Bedienung in drei Schritten ermöglicht eine schnelle und intuitive klinische Entscheidungsunterstützung mit dem hervorragenden Philips DXL-EKG-Algorithmus zur Erfüllung Ihrer aktuellen und zukünftigen Anforderungen.

Schnelle Navigation dank Touchscreen und Leuchttasten

Der EKG-Schreiber PageWriter TC35 eignet sich für die hohen Anforderungen in Krankenhausumgebungen ebenso wie für den Einsatz in Arztpraxen. Die besonders einfache Bedienung, der Touchscreen und zusätzliche Tools ermöglichen aussagefähige EKG-Berichte von hoher Qualität. Die benutzerfreundliche Touchscreen-Bedienung in drei Schritten ermöglicht eine schnelle und intuitive klinische Entscheidungsunterstützung mit dem hervorragenden Philips DXL-EKG-Algorithmus zur Erfüllung Ihrer aktuellen und zukünftigen Anforderungen.
Kompaktes, integriertes Elektrodenkabel

Integriertes Elektrodenkabel für weniger Geräteanschlüsse

Dank des innovativen Designs des kompakten Elektrodenkabels muss das Personal weniger Geräteverbindungen prüfen und verwalten. Darüber hinaus ermöglicht dieses Design bei einem hohen Patientenaufkommen einen kosteneffizienten Austausch des Zubehörs. Der Akku ermöglicht bis zu 13,9 Stunden normale Betriebszyklen, bevor er wieder aufgeladen werden muss.

Integriertes Elektrodenkabel für weniger Geräteanschlüsse

Dank des innovativen Designs des kompakten Elektrodenkabels muss das Personal weniger Geräteverbindungen prüfen und verwalten. Darüber hinaus ermöglicht dieses Design bei einem hohen Patientenaufkommen einen kosteneffizienten Austausch des Zubehörs. Der Akku ermöglicht bis zu 13,9 Stunden normale Betriebszyklen, bevor er wieder aufgeladen werden muss.

Integriertes Elektrodenkabel für weniger Geräteanschlüsse

Dank des innovativen Designs des kompakten Elektrodenkabels muss das Personal weniger Geräteverbindungen prüfen und verwalten. Darüber hinaus ermöglicht dieses Design bei einem hohen Patientenaufkommen einen kosteneffizienten Austausch des Zubehörs. Der Akku ermöglicht bis zu 13,9 Stunden normale Betriebszyklen, bevor er wieder aufgeladen werden muss.
WiFi-5-WLAN-Konnektivität

Standards-basierte Kommunikation und Integration

Der effiziente Arbeitsablauf mit drahtgebundener und drahtloser WiFi-5-Konnektivität über HL7, XML und Native DICOM nach Industriestandard informiert Ihre Mitarbeiter und unterstützt eine schnelle klinische Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung.

Standards-basierte Kommunikation und Integration

Der effiziente Arbeitsablauf mit drahtgebundener und drahtloser WiFi-5-Konnektivität über HL7, XML und Native DICOM nach Industriestandard informiert Ihre Mitarbeiter und unterstützt eine schnelle klinische Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung.

Standards-basierte Kommunikation und Integration

Der effiziente Arbeitsablauf mit drahtgebundener und drahtloser WiFi-5-Konnektivität über HL7, XML und Native DICOM nach Industriestandard informiert Ihre Mitarbeiter und unterstützt eine schnelle klinische Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung.
  • DXL-Algorithmus
  • Mühelose Bedienung
  • Kompaktes, integriertes Elektrodenkabel
  • WiFi-5-WLAN-Konnektivität
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DXL-Algorithmus

Branchenführende EKG-Befundung

Der Philips DXL-EKG-Algorithmus bietet branchenführende EKG-Befundung, insbesondere im Hinblick auf pädiatrische Analysen, die Erkennung von Schrittmacherimpulsen (mit einer Größe von nur 0,02 mVms), QT-Messungen und eine Reihe fortschrittlicher Funktionen zur Entscheidungsunterstützung bei einem ST-Hebungsinfarkt (STEMI), um die Behandlung von Patienten mit Brustschmerzen zu unterstützen.

Branchenführende EKG-Befundung

Der Philips DXL-EKG-Algorithmus bietet branchenführende EKG-Befundung, insbesondere im Hinblick auf pädiatrische Analysen, die Erkennung von Schrittmacherimpulsen (mit einer Größe von nur 0,02 mVms), QT-Messungen und eine Reihe fortschrittlicher Funktionen zur Entscheidungsunterstützung bei einem ST-Hebungsinfarkt (STEMI), um die Behandlung von Patienten mit Brustschmerzen zu unterstützen.

Branchenführende EKG-Befundung

Der Philips DXL-EKG-Algorithmus bietet branchenführende EKG-Befundung, insbesondere im Hinblick auf pädiatrische Analysen, die Erkennung von Schrittmacherimpulsen (mit einer Größe von nur 0,02 mVms), QT-Messungen und eine Reihe fortschrittlicher Funktionen zur Entscheidungsunterstützung bei einem ST-Hebungsinfarkt (STEMI), um die Behandlung von Patienten mit Brustschmerzen zu unterstützen.
Mühelose Bedienung

Schnelle Navigation dank Touchscreen und Leuchttasten

Der EKG-Schreiber PageWriter TC35 eignet sich für die hohen Anforderungen in Krankenhausumgebungen ebenso wie für den Einsatz in Arztpraxen. Die besonders einfache Bedienung, der Touchscreen und zusätzliche Tools ermöglichen aussagefähige EKG-Berichte von hoher Qualität. Die benutzerfreundliche Touchscreen-Bedienung in drei Schritten ermöglicht eine schnelle und intuitive klinische Entscheidungsunterstützung mit dem hervorragenden Philips DXL-EKG-Algorithmus zur Erfüllung Ihrer aktuellen und zukünftigen Anforderungen.

Schnelle Navigation dank Touchscreen und Leuchttasten

Der EKG-Schreiber PageWriter TC35 eignet sich für die hohen Anforderungen in Krankenhausumgebungen ebenso wie für den Einsatz in Arztpraxen. Die besonders einfache Bedienung, der Touchscreen und zusätzliche Tools ermöglichen aussagefähige EKG-Berichte von hoher Qualität. Die benutzerfreundliche Touchscreen-Bedienung in drei Schritten ermöglicht eine schnelle und intuitive klinische Entscheidungsunterstützung mit dem hervorragenden Philips DXL-EKG-Algorithmus zur Erfüllung Ihrer aktuellen und zukünftigen Anforderungen.

Schnelle Navigation dank Touchscreen und Leuchttasten

Der EKG-Schreiber PageWriter TC35 eignet sich für die hohen Anforderungen in Krankenhausumgebungen ebenso wie für den Einsatz in Arztpraxen. Die besonders einfache Bedienung, der Touchscreen und zusätzliche Tools ermöglichen aussagefähige EKG-Berichte von hoher Qualität. Die benutzerfreundliche Touchscreen-Bedienung in drei Schritten ermöglicht eine schnelle und intuitive klinische Entscheidungsunterstützung mit dem hervorragenden Philips DXL-EKG-Algorithmus zur Erfüllung Ihrer aktuellen und zukünftigen Anforderungen.
Kompaktes, integriertes Elektrodenkabel

Integriertes Elektrodenkabel für weniger Geräteanschlüsse

Dank des innovativen Designs des kompakten Elektrodenkabels muss das Personal weniger Geräteverbindungen prüfen und verwalten. Darüber hinaus ermöglicht dieses Design bei einem hohen Patientenaufkommen einen kosteneffizienten Austausch des Zubehörs. Der Akku ermöglicht bis zu 13,9 Stunden normale Betriebszyklen, bevor er wieder aufgeladen werden muss.

Integriertes Elektrodenkabel für weniger Geräteanschlüsse

Dank des innovativen Designs des kompakten Elektrodenkabels muss das Personal weniger Geräteverbindungen prüfen und verwalten. Darüber hinaus ermöglicht dieses Design bei einem hohen Patientenaufkommen einen kosteneffizienten Austausch des Zubehörs. Der Akku ermöglicht bis zu 13,9 Stunden normale Betriebszyklen, bevor er wieder aufgeladen werden muss.

Integriertes Elektrodenkabel für weniger Geräteanschlüsse

Dank des innovativen Designs des kompakten Elektrodenkabels muss das Personal weniger Geräteverbindungen prüfen und verwalten. Darüber hinaus ermöglicht dieses Design bei einem hohen Patientenaufkommen einen kosteneffizienten Austausch des Zubehörs. Der Akku ermöglicht bis zu 13,9 Stunden normale Betriebszyklen, bevor er wieder aufgeladen werden muss.
WiFi-5-WLAN-Konnektivität

Standards-basierte Kommunikation und Integration

Der effiziente Arbeitsablauf mit drahtgebundener und drahtloser WiFi-5-Konnektivität über HL7, XML und Native DICOM nach Industriestandard informiert Ihre Mitarbeiter und unterstützt eine schnelle klinische Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung.

Standards-basierte Kommunikation und Integration

Der effiziente Arbeitsablauf mit drahtgebundener und drahtloser WiFi-5-Konnektivität über HL7, XML und Native DICOM nach Industriestandard informiert Ihre Mitarbeiter und unterstützt eine schnelle klinische Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung.

Standards-basierte Kommunikation und Integration

Der effiziente Arbeitsablauf mit drahtgebundener und drahtloser WiFi-5-Konnektivität über HL7, XML und Native DICOM nach Industriestandard informiert Ihre Mitarbeiter und unterstützt eine schnelle klinische Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung.

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Technische Daten

EKG-Funktionen
EKG-Funktionen
Gleichzeitige Erfassung mehrerer Ableitungen
  • 12 Ableitungen
Routine-EKG
  • Unterstützung für pharmakologische Belastungsprotokolle
Berichtspeicherung/-übertragung
  • Volle Wiedergabetreue von 10 Sekunden bei 1000 Hz für alle 12 Ableitungen
Erweiterte bidirektionale Netzwerkkommunikation
Erweiterte bidirektionale Netzwerkkommunikation
Zentrale Uhrzeitverwaltung (D01)
  • Manuelle oder automatische Uhrzeitsynchronisierung mit einem Netzwerk-Zeitserver
DXL-Algorithmus von Philips für 18-Kanal-EKG
DXL-Algorithmus von Philips für 18-Kanal-EKG
Befundtexte
  • >600 Befundtexte, integrierte Befundung pädiatrischer EKGs
Unterdrückung grenzwertiger Befunde
  • Drei konfigurierbare Einstellungen
Nomenklatur
  • Entspricht AHA/ACCF/HRS-Empfehlungen von 2007, Teil II¹
AVE (D02)
AVE (D02)
Abfrage und Abruf von Patientendaten
  • Ja
Basierend auf vom Anwender eingegebenen oder eingelesenen Suchkriterien (z.B. Patienten-ID, Vor-/Nachname)
  • Ja
Unterstützung durch HL7-Standardschnittstelle über IntelliSpace Enterprise für Krankenhaussysteme
  • Ja
Hilfsmittel zur Diagnose von ST-Hebungsinfarkten (STEMI)
Hilfsmittel zur Diagnose von ST-Hebungsinfarkten (STEMI)
Graphischer ST-Vektor
  • Zwei EKG-Berichte mit polaren ST-Maps; Frontal- und Transversalebene
Kritische Werte
  • Hervorhebung von vier Zuständen, die sofortiger klinischer Aufmerksamkeit bedürfen
DICOM-Ausgabe von EKG-Berichten (D08)
DICOM-Ausgabe von EKG-Berichten (D08)
Erstellen eines DICOM 12-Kanal-EKGs
  • Ja
DICOM-Erstellung eines allgemeinen EKGs
  • Ja
Signalqualitätsanzeigen
Signalqualitätsanzeigen
Meldung bei fehlendem Elektrodenkontakt
  • Anatomisches Ableitungsdiagramm zur Anzeige von Position und Name
Farbcodierung von Ableitungen
  • Vier Farben zur Kennzeichnung der Qualität einzelner Ableitungen
Elektrodenprüfung
  • Software für Elektrodenplatzierung mit Erkennung von 20 verschiedenen Elektrodenvertauschungen
Herzfrequenz
  • Kontinuierliche Anzeige der Herzfrequenz
Druckvorschau
  • Vollbildvorschau der EKG-Kurven vor dem Drucken
Benutzeroberfläche
Benutzeroberfläche
Touchscreen
  • Robuster 5-Draht-Touchscreen
Tastatur
  • Tasten für die Bedienschritte mit Hintergrundbeleuchtung; komplette alphanumerische Standardtastatur mit 65 Tasten; Sonderzeichen
Membran-Tastaturabdeckung
  • Silikonbasierte flexible Abdeckung schützt und verhindert das Eindringen von feinem Staub/Flüssigkeiten
Anzeige
Anzeige
Abmessungen
  • 6,5"-TFT-Aktivmatrix (Diagonale 16,5 cm)
Auflösung
  • 640 x 480 VGA
Farbe
  • 64.000 Farben
Patientenanschlüsse
Patientenanschlüsse
Langes Elektrodenkabel (H23)
  • Längeres Kabel ermöglicht größeren Abstand zwischen EKG-Schreiber und Patient*in
Saugelektroden (E04)
  • Sechs Saugelektroden und vier spangenförmige Extremitätenelektroden
Adapter für Druckknopf/Lasche (E06)
  • Kompatibel mit Druckknopf- und Tab-Elektroden mit Metall auf beiden Seiten
Abmessungen/Gewicht
Abmessungen/Gewicht
Maße
  • 31 x 40 x 21 cm
Gewicht
  • 8,6 kg einschließlich Akku, Elektrodenkabel, Clips, Packungen mit Elektroden und EKG-Papier
Konnektivität
Konnektivität
LAN
  • 10/100 Base-TX IEEE 802.3 Ethernet über integrierten RJ45-Anschluss
Drahtlos (D21)
  • 802.11 b/a/g/n/ac (WiFi 5)
Drahtlos-Zugangsdaten (Wireless Credentials)
  • WPA3 (Personal) WPA2 (Enterprise)
Interne Speicherung
  • 200 EKGs
FIPS-Zertifikat
  • Kommunikation unterstützt durch einen FIPS-140-2-zertifizierten Verschlüsselungsalgorithmus
Externe Speicherung
  • 200 EKGs mit optionalem USB-Gerät
Automatische Dateneingabe
Automatische Dateneingabe
Strichcode-Leser (H12)
  • Liest Code-39-Symbologie
Flexible Dateneingabefelder
  • Ja
Sicherheit und Leistung
Sicherheit und Leistung
Internationale Normen
  • Elektromagnetische Verträglichkeit IEC 60601-1-2 2014
  • Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Elektrokardiographen IEC 60601‑2-25 2011 Ausgabe 2.0
  • Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale IEC 60601‑1:2005 + A1:2012
Filter zur Vorbearbeitung
Filter zur Vorbearbeitung
Wechselstrominterferenzen
  • 50 oder 60 Hz
Signalverarbeitung
  • Artefaktunterdrückung und Grundlinienwandern
Darstellungsfilter – 10-Sekunden-Berichte
Darstellungsfilter – 10-Sekunden-Berichte
Hochpass
  • 0,02; 0,05 und 0,15 Hz
Tiefpass
  • 40, 100, 150 und 300 Hz
Darstellungsfilter – Rhythmus
Darstellungsfilter – Rhythmus
Hochpass
  • 0,02; 0,05 und 0,15 Hz
Tiefpass
  • 40, 100, 150 und 300 Hz
Elektrisch
Elektrisch
Batterie
  • Lithium-Ionen
Akku-Kapazität (pro Akku)
  • 10 Stunden ohne Drucken, 13,9 Stunden Normalbetrieb und 3 Stunden kontinuierliches Drucken
Akku-Aufladung
  • Vier Stunden bis zur vollen Kapazität
Netzstrom
  • 100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
Stromverbrauch
  • Max. 60 W
Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen
Betrieb – Temperatur
  • 10 °C bis 40 °C
Betrieb – Luftfeuchtigkeit
  • 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Betrieb – Höhe über NHN
  • Max. 3048 m Höhe über NHN
Lagerung – Temperatur
  • -20 °C bis 50 °C
Lagerung – Luftfeuchtigkeit
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% (ohne Kondensation), max. 4572 m Höhe über NHN
EKG-Funktionen
EKG-Funktionen
Gleichzeitige Erfassung mehrerer Ableitungen
  • 12 Ableitungen
Routine-EKG
  • Unterstützung für pharmakologische Belastungsprotokolle
Erweiterte bidirektionale Netzwerkkommunikation
Erweiterte bidirektionale Netzwerkkommunikation
Zentrale Uhrzeitverwaltung (D01)
  • Manuelle oder automatische Uhrzeitsynchronisierung mit einem Netzwerk-Zeitserver
Alle Technische Daten ansehen
EKG-Funktionen
EKG-Funktionen
Gleichzeitige Erfassung mehrerer Ableitungen
  • 12 Ableitungen
Routine-EKG
  • Unterstützung für pharmakologische Belastungsprotokolle
Berichtspeicherung/-übertragung
  • Volle Wiedergabetreue von 10 Sekunden bei 1000 Hz für alle 12 Ableitungen
Erweiterte bidirektionale Netzwerkkommunikation
Erweiterte bidirektionale Netzwerkkommunikation
Zentrale Uhrzeitverwaltung (D01)
  • Manuelle oder automatische Uhrzeitsynchronisierung mit einem Netzwerk-Zeitserver
DXL-Algorithmus von Philips für 18-Kanal-EKG
DXL-Algorithmus von Philips für 18-Kanal-EKG
Befundtexte
  • >600 Befundtexte, integrierte Befundung pädiatrischer EKGs
Unterdrückung grenzwertiger Befunde
  • Drei konfigurierbare Einstellungen
Nomenklatur
  • Entspricht AHA/ACCF/HRS-Empfehlungen von 2007, Teil II¹
AVE (D02)
AVE (D02)
Abfrage und Abruf von Patientendaten
  • Ja
Basierend auf vom Anwender eingegebenen oder eingelesenen Suchkriterien (z.B. Patienten-ID, Vor-/Nachname)
  • Ja
Unterstützung durch HL7-Standardschnittstelle über IntelliSpace Enterprise für Krankenhaussysteme
  • Ja
Hilfsmittel zur Diagnose von ST-Hebungsinfarkten (STEMI)
Hilfsmittel zur Diagnose von ST-Hebungsinfarkten (STEMI)
Graphischer ST-Vektor
  • Zwei EKG-Berichte mit polaren ST-Maps; Frontal- und Transversalebene
Kritische Werte
  • Hervorhebung von vier Zuständen, die sofortiger klinischer Aufmerksamkeit bedürfen
DICOM-Ausgabe von EKG-Berichten (D08)
DICOM-Ausgabe von EKG-Berichten (D08)
Erstellen eines DICOM 12-Kanal-EKGs
  • Ja
DICOM-Erstellung eines allgemeinen EKGs
  • Ja
Signalqualitätsanzeigen
Signalqualitätsanzeigen
Meldung bei fehlendem Elektrodenkontakt
  • Anatomisches Ableitungsdiagramm zur Anzeige von Position und Name
Farbcodierung von Ableitungen
  • Vier Farben zur Kennzeichnung der Qualität einzelner Ableitungen
Elektrodenprüfung
  • Software für Elektrodenplatzierung mit Erkennung von 20 verschiedenen Elektrodenvertauschungen
Herzfrequenz
  • Kontinuierliche Anzeige der Herzfrequenz
Druckvorschau
  • Vollbildvorschau der EKG-Kurven vor dem Drucken
Benutzeroberfläche
Benutzeroberfläche
Touchscreen
  • Robuster 5-Draht-Touchscreen
Tastatur
  • Tasten für die Bedienschritte mit Hintergrundbeleuchtung; komplette alphanumerische Standardtastatur mit 65 Tasten; Sonderzeichen
Membran-Tastaturabdeckung
  • Silikonbasierte flexible Abdeckung schützt und verhindert das Eindringen von feinem Staub/Flüssigkeiten
Anzeige
Anzeige
Abmessungen
  • 6,5"-TFT-Aktivmatrix (Diagonale 16,5 cm)
Auflösung
  • 640 x 480 VGA
Farbe
  • 64.000 Farben
Patientenanschlüsse
Patientenanschlüsse
Langes Elektrodenkabel (H23)
  • Längeres Kabel ermöglicht größeren Abstand zwischen EKG-Schreiber und Patient*in
Saugelektroden (E04)
  • Sechs Saugelektroden und vier spangenförmige Extremitätenelektroden
Adapter für Druckknopf/Lasche (E06)
  • Kompatibel mit Druckknopf- und Tab-Elektroden mit Metall auf beiden Seiten
Abmessungen/Gewicht
Abmessungen/Gewicht
Maße
  • 31 x 40 x 21 cm
Gewicht
  • 8,6 kg einschließlich Akku, Elektrodenkabel, Clips, Packungen mit Elektroden und EKG-Papier
Konnektivität
Konnektivität
LAN
  • 10/100 Base-TX IEEE 802.3 Ethernet über integrierten RJ45-Anschluss
Drahtlos (D21)
  • 802.11 b/a/g/n/ac (WiFi 5)
Drahtlos-Zugangsdaten (Wireless Credentials)
  • WPA3 (Personal) WPA2 (Enterprise)
Interne Speicherung
  • 200 EKGs
FIPS-Zertifikat
  • Kommunikation unterstützt durch einen FIPS-140-2-zertifizierten Verschlüsselungsalgorithmus
Externe Speicherung
  • 200 EKGs mit optionalem USB-Gerät
Automatische Dateneingabe
Automatische Dateneingabe
Strichcode-Leser (H12)
  • Liest Code-39-Symbologie
Flexible Dateneingabefelder
  • Ja
Sicherheit und Leistung
Sicherheit und Leistung
Internationale Normen
  • Elektromagnetische Verträglichkeit IEC 60601-1-2 2014
  • Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Elektrokardiographen IEC 60601‑2-25 2011 Ausgabe 2.0
  • Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale IEC 60601‑1:2005 + A1:2012
Filter zur Vorbearbeitung
Filter zur Vorbearbeitung
Wechselstrominterferenzen
  • 50 oder 60 Hz
Signalverarbeitung
  • Artefaktunterdrückung und Grundlinienwandern
Darstellungsfilter – 10-Sekunden-Berichte
Darstellungsfilter – 10-Sekunden-Berichte
Hochpass
  • 0,02; 0,05 und 0,15 Hz
Tiefpass
  • 40, 100, 150 und 300 Hz
Darstellungsfilter – Rhythmus
Darstellungsfilter – Rhythmus
Hochpass
  • 0,02; 0,05 und 0,15 Hz
Tiefpass
  • 40, 100, 150 und 300 Hz
Elektrisch
Elektrisch
Batterie
  • Lithium-Ionen
Akku-Kapazität (pro Akku)
  • 10 Stunden ohne Drucken, 13,9 Stunden Normalbetrieb und 3 Stunden kontinuierliches Drucken
Akku-Aufladung
  • Vier Stunden bis zur vollen Kapazität
Netzstrom
  • 100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
Stromverbrauch
  • Max. 60 W
Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen
Betrieb – Temperatur
  • 10 °C bis 40 °C
Betrieb – Luftfeuchtigkeit
  • 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Betrieb – Höhe über NHN
  • Max. 3048 m Höhe über NHN
Lagerung – Temperatur
  • -20 °C bis 50 °C
Lagerung – Luftfeuchtigkeit
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% (ohne Kondensation), max. 4572 m Höhe über NHN
  • ¹Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. Circulation 2018; 138 (2): pg e618 -e651.

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