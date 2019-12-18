Suchbegriffe

Hemo with IntelliVue X3

Optimierter Arbeitsablauf im interventionellen Labor

Für die Bewältigung der steigenden Nachfrage nach Katheterlaborverfahren sind eine höhere Effizienz und bessere Outcomes für medizinische Einrichtungen essenziell. Das Philips Interventional Hemodynamic System (Philips Hemo System) vereinfacht den Arbeitsablauf im Katheterlabor noch weiter und erlaubt Messungen von Parametern der Hämodynamik nach dem neuesten Stand der Technik. Die Kombination mit dem IntelliVue X3 Patientenmonitor ermöglicht fundierte klinische Entscheidungen und lückenlose Patientenakten. Patient*innen können im Katheterlabor oder auch im gesamten Krankenhaus kontinuierlich überwacht werden.

Klinikteams können im Kontrollraum die Vitalparameter des Patienten überwachen, physiologische Parameter analysieren und Berechnungsergebnisse unkompliziert im Untersuchungsraum anzeigen lassen. Ergebnisse werden als numerischer Wert und als Gradientenbild dargestellt. So können sich die Teams auf die aktuellen Aufgaben konzentrieren und müssen den sterilen Bereich nicht verlassen.

Klinikteams können im Kontrollraum die Vitalparameter des Patienten überwachen, physiologische Parameter analysieren und Berechnungsergebnisse unkompliziert im Untersuchungsraum anzeigen lassen. Ergebnisse werden als numerischer Wert und als Gradientenbild dargestellt. So können sich die Teams auf die aktuellen Aufgaben konzentrieren und müssen den sterilen Bereich nicht verlassen.

Klinikteams können im Kontrollraum die Vitalparameter des Patienten überwachen, physiologische Parameter analysieren und Berechnungsergebnisse unkompliziert im Untersuchungsraum anzeigen lassen. Ergebnisse werden als numerischer Wert und als Gradientenbild dargestellt. So können sich die Teams auf die aktuellen Aufgaben konzentrieren und müssen den sterilen Bereich nicht verlassen.
Klinikteams können im Kontrollraum die Vitalparameter des Patienten überwachen, physiologische Parameter analysieren und Berechnungsergebnisse unkompliziert im Untersuchungsraum anzeigen lassen. Ergebnisse werden als numerischer Wert und als Gradientenbild dargestellt. So können sich die Teams auf die aktuellen Aufgaben konzentrieren und müssen den sterilen Bereich nicht verlassen.
Nutzen Sie Workflow-Vorteile mit dem Touchscreen-Modul: Vitalparameter und physiologische Berechnungen können im Untersuchungsraum vom Untersuchungstisch aus dargestellt und angepasst werden.

Nutzen Sie Workflow-Vorteile mit dem Touchscreen-Modul: Vitalparameter und physiologische Berechnungen können im Untersuchungsraum vom Untersuchungstisch aus dargestellt und angepasst werden.

Nutzen Sie Workflow-Vorteile mit dem Touchscreen-Modul: Vitalparameter und physiologische Berechnungen können im Untersuchungsraum vom Untersuchungstisch aus dargestellt und angepasst werden.
Nutzen Sie Workflow-Vorteile mit dem Touchscreen-Modul: Vitalparameter und physiologische Berechnungen können im Untersuchungsraum vom Untersuchungstisch aus dargestellt und angepasst werden.
Die neue Benutzeroberfläche und ihre benutzerfreundlichen Funktionen erfordern nur eine kurze Einlernzeit. Anleitungen am Bildschirm unterstützen beispielsweise Verfahrensabläufe und die effiziente Zusammenarbeit, während das interaktive Herzdiagramm am Arbeitsplatz Mitarbeitern im Kontrollraum hilft, schnell Rückzüge durchzuführen und die Bezeichnung für die Druckmessungen zu ändern.

Die neue Benutzeroberfläche und ihre benutzerfreundlichen Funktionen erfordern nur eine kurze Einlernzeit. Anleitungen am Bildschirm unterstützen beispielsweise Verfahrensabläufe und die effiziente Zusammenarbeit, während das interaktive Herzdiagramm am Arbeitsplatz Mitarbeitern im Kontrollraum hilft, schnell Rückzüge durchzuführen und die Bezeichnung für die Druckmessungen zu ändern.

Die neue Benutzeroberfläche und ihre benutzerfreundlichen Funktionen erfordern nur eine kurze Einlernzeit. Anleitungen am Bildschirm unterstützen beispielsweise Verfahrensabläufe und die effiziente Zusammenarbeit, während das interaktive Herzdiagramm am Arbeitsplatz Mitarbeitern im Kontrollraum hilft, schnell Rückzüge durchzuführen und die Bezeichnung für die Druckmessungen zu ändern.
Die neue Benutzeroberfläche und ihre benutzerfreundlichen Funktionen erfordern nur eine kurze Einlernzeit. Anleitungen am Bildschirm unterstützen beispielsweise Verfahrensabläufe und die effiziente Zusammenarbeit, während das interaktive Herzdiagramm am Arbeitsplatz Mitarbeitern im Kontrollraum hilft, schnell Rückzüge durchzuführen und die Bezeichnung für die Druckmessungen zu ändern.
Beim Interventional Hemodynamic System haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Konfigurationen. Jedes System umfasst einen am Untersuchungstisch befestigten Patientenmonitor. Die Arbeitsplätze können mit einem oder zwei Bildschirmen konfiguriert werden. Bei der Konfiguration mit zwei Bildschirmen im Kontrollraum haben Sie die Patientenwerte, hämodynamische Analysen und Berichte immer als Vollbild im Blick.

Beim Interventional Hemodynamic System haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Konfigurationen. Jedes System umfasst einen am Untersuchungstisch befestigten Patientenmonitor. Die Arbeitsplätze können mit einem oder zwei Bildschirmen konfiguriert werden. Bei der Konfiguration mit zwei Bildschirmen im Kontrollraum haben Sie die Patientenwerte, hämodynamische Analysen und Berichte immer als Vollbild im Blick.

Beim Interventional Hemodynamic System haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Konfigurationen. Jedes System umfasst einen am Untersuchungstisch befestigten Patientenmonitor. Die Arbeitsplätze können mit einem oder zwei Bildschirmen konfiguriert werden. Bei der Konfiguration mit zwei Bildschirmen im Kontrollraum haben Sie die Patientenwerte, hämodynamische Analysen und Berichte immer als Vollbild im Blick.
Beim Interventional Hemodynamic System haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Konfigurationen. Jedes System umfasst einen am Untersuchungstisch befestigten Patientenmonitor. Die Arbeitsplätze können mit einem oder zwei Bildschirmen konfiguriert werden. Bei der Konfiguration mit zwei Bildschirmen im Kontrollraum haben Sie die Patientenwerte, hämodynamische Analysen und Berichte immer als Vollbild im Blick.
Jedes System ist mit einem kompakten IntelliVue X3 Patientenmonitor ausgestattet. Bei einer Tischmontage im Katheterlabor erhalten Sie uneingeschränkten Zugang zu Ihrem Patienten von nahezu jeder Position aus, ohne Einschränkung der Tischbewegung. Das kompakte Gerät lässt sich bequem in der Hand halten und kann an der jeweils erforderlichen Stelle befestigt werden.

Jedes System ist mit einem kompakten IntelliVue X3 Patientenmonitor ausgestattet. Bei einer Tischmontage im Katheterlabor erhalten Sie uneingeschränkten Zugang zu Ihrem Patienten von nahezu jeder Position aus, ohne Einschränkung der Tischbewegung. Das kompakte Gerät lässt sich bequem in der Hand halten und kann an der jeweils erforderlichen Stelle befestigt werden.

Jedes System ist mit einem kompakten IntelliVue X3 Patientenmonitor ausgestattet. Bei einer Tischmontage im Katheterlabor erhalten Sie uneingeschränkten Zugang zu Ihrem Patienten von nahezu jeder Position aus, ohne Einschränkung der Tischbewegung. Das kompakte Gerät lässt sich bequem in der Hand halten und kann an der jeweils erforderlichen Stelle befestigt werden.
Jedes System ist mit einem kompakten IntelliVue X3 Patientenmonitor ausgestattet. Bei einer Tischmontage im Katheterlabor erhalten Sie uneingeschränkten Zugang zu Ihrem Patienten von nahezu jeder Position aus, ohne Einschränkung der Tischbewegung. Das kompakte Gerät lässt sich bequem in der Hand halten und kann an der jeweils erforderlichen Stelle befestigt werden.
Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Patientenüberwachung, indem Sie den IntelliVue X3 im Katheterlabor mit dem Philips Interventional Hemodynamic System verbinden. Es müssen keine Kabel ausgetauscht werden – dies reduziert Beeinträchtigungen auf ein Minimum und spart Zeit, die Sie für den Patienten einsetzen können.

Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Patientenüberwachung, indem Sie den IntelliVue X3 im Katheterlabor mit dem Philips Interventional Hemodynamic System verbinden. Es müssen keine Kabel ausgetauscht werden – dies reduziert Beeinträchtigungen auf ein Minimum und spart Zeit, die Sie für den Patienten einsetzen können.

Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Patientenüberwachung, indem Sie den IntelliVue X3 im Katheterlabor mit dem Philips Interventional Hemodynamic System verbinden. Es müssen keine Kabel ausgetauscht werden – dies reduziert Beeinträchtigungen auf ein Minimum und spart Zeit, die Sie für den Patienten einsetzen können.
Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Patientenüberwachung, indem Sie den IntelliVue X3 im Katheterlabor mit dem Philips Interventional Hemodynamic System verbinden. Es müssen keine Kabel ausgetauscht werden – dies reduziert Beeinträchtigungen auf ein Minimum und spart Zeit, die Sie für den Patienten einsetzen können.
Profitieren Sie im interventionellen Labor von fortschrittlichen Techniken für die hämodynamische Überwachung und physiologische Messungen. Die voll integrierte Option für funktionelle Messungen ermöglicht die Durchführung und Analyse von Instant wave-Free Ratio (iFR) Spot-and-Scout-Rückzugsmessungen im Untersuchungs- und im Kontrollraum.

Profitieren Sie im interventionellen Labor von fortschrittlichen Techniken für die hämodynamische Überwachung und physiologische Messungen. Die voll integrierte Option für funktionelle Messungen ermöglicht die Durchführung und Analyse von Instant wave-Free Ratio (iFR) Spot-and-Scout-Rückzugsmessungen im Untersuchungs- und im Kontrollraum.

Profitieren Sie im interventionellen Labor von fortschrittlichen Techniken für die hämodynamische Überwachung und physiologische Messungen. Die voll integrierte Option für funktionelle Messungen ermöglicht die Durchführung und Analyse von Instant wave-Free Ratio (iFR) Spot-and-Scout-Rückzugsmessungen im Untersuchungs- und im Kontrollraum.
Profitieren Sie im interventionellen Labor von fortschrittlichen Techniken für die hämodynamische Überwachung und physiologische Messungen. Die voll integrierte Option für funktionelle Messungen ermöglicht die Durchführung und Analyse von Instant wave-Free Ratio (iFR) Spot-and-Scout-Rückzugsmessungen im Untersuchungs- und im Kontrollraum.
Das interventionelle Röntgensystem und das Interventional Hemodynamic System von Philips arbeiten so zusammen, dass möglichst wenig Daten manuell eingegeben werden müssen. Weniger Benutzereingaben bedeuten weniger Fehler, Berichte mit verbesserter Integrität und weniger Unterbrechungen, sodass Sie sich voll auf die Patientenversorgung und die effiziente Kommunikation mit Ihrem Team konzentrieren können.

Das interventionelle Röntgensystem und das Interventional Hemodynamic System von Philips arbeiten so zusammen, dass möglichst wenig Daten manuell eingegeben werden müssen. Weniger Benutzereingaben bedeuten weniger Fehler, Berichte mit verbesserter Integrität und weniger Unterbrechungen, sodass Sie sich voll auf die Patientenversorgung und die effiziente Kommunikation mit Ihrem Team konzentrieren können.

Das interventionelle Röntgensystem und das Interventional Hemodynamic System von Philips arbeiten so zusammen, dass möglichst wenig Daten manuell eingegeben werden müssen. Weniger Benutzereingaben bedeuten weniger Fehler, Berichte mit verbesserter Integrität und weniger Unterbrechungen, sodass Sie sich voll auf die Patientenversorgung und die effiziente Kommunikation mit Ihrem Team konzentrieren können.
Das interventionelle Röntgensystem und das Interventional Hemodynamic System von Philips arbeiten so zusammen, dass möglichst wenig Daten manuell eingegeben werden müssen. Weniger Benutzereingaben bedeuten weniger Fehler, Berichte mit verbesserter Integrität und weniger Unterbrechungen, sodass Sie sich voll auf die Patientenversorgung und die effiziente Kommunikation mit Ihrem Team konzentrieren können.
Klinikteams können im Kontrollraum die Vitalparameter des Patienten überwachen, physiologische Parameter analysieren und Berechnungsergebnisse unkompliziert im Untersuchungsraum anzeigen lassen. Ergebnisse werden als numerischer Wert und als Gradientenbild dargestellt. So können sich die Teams auf die aktuellen Aufgaben konzentrieren und müssen den sterilen Bereich nicht verlassen.

Klinikteams können im Kontrollraum die Vitalparameter des Patienten überwachen, physiologische Parameter analysieren und Berechnungsergebnisse unkompliziert im Untersuchungsraum anzeigen lassen. Ergebnisse werden als numerischer Wert und als Gradientenbild dargestellt. So können sich die Teams auf die aktuellen Aufgaben konzentrieren und müssen den sterilen Bereich nicht verlassen.

Klinikteams können im Kontrollraum die Vitalparameter des Patienten überwachen, physiologische Parameter analysieren und Berechnungsergebnisse unkompliziert im Untersuchungsraum anzeigen lassen. Ergebnisse werden als numerischer Wert und als Gradientenbild dargestellt. So können sich die Teams auf die aktuellen Aufgaben konzentrieren und müssen den sterilen Bereich nicht verlassen.
Klinikteams können im Kontrollraum die Vitalparameter des Patienten überwachen, physiologische Parameter analysieren und Berechnungsergebnisse unkompliziert im Untersuchungsraum anzeigen lassen. Ergebnisse werden als numerischer Wert und als Gradientenbild dargestellt. So können sich die Teams auf die aktuellen Aufgaben konzentrieren und müssen den sterilen Bereich nicht verlassen.
Nutzen Sie Workflow-Vorteile mit dem Touchscreen-Modul: Vitalparameter und physiologische Berechnungen können im Untersuchungsraum vom Untersuchungstisch aus dargestellt und angepasst werden.

Nutzen Sie Workflow-Vorteile mit dem Touchscreen-Modul: Vitalparameter und physiologische Berechnungen können im Untersuchungsraum vom Untersuchungstisch aus dargestellt und angepasst werden.

Nutzen Sie Workflow-Vorteile mit dem Touchscreen-Modul: Vitalparameter und physiologische Berechnungen können im Untersuchungsraum vom Untersuchungstisch aus dargestellt und angepasst werden.
Nutzen Sie Workflow-Vorteile mit dem Touchscreen-Modul: Vitalparameter und physiologische Berechnungen können im Untersuchungsraum vom Untersuchungstisch aus dargestellt und angepasst werden.
Die neue Benutzeroberfläche und ihre benutzerfreundlichen Funktionen erfordern nur eine kurze Einlernzeit. Anleitungen am Bildschirm unterstützen beispielsweise Verfahrensabläufe und die effiziente Zusammenarbeit, während das interaktive Herzdiagramm am Arbeitsplatz Mitarbeitern im Kontrollraum hilft, schnell Rückzüge durchzuführen und die Bezeichnung für die Druckmessungen zu ändern.

Die neue Benutzeroberfläche und ihre benutzerfreundlichen Funktionen erfordern nur eine kurze Einlernzeit. Anleitungen am Bildschirm unterstützen beispielsweise Verfahrensabläufe und die effiziente Zusammenarbeit, während das interaktive Herzdiagramm am Arbeitsplatz Mitarbeitern im Kontrollraum hilft, schnell Rückzüge durchzuführen und die Bezeichnung für die Druckmessungen zu ändern.

Die neue Benutzeroberfläche und ihre benutzerfreundlichen Funktionen erfordern nur eine kurze Einlernzeit. Anleitungen am Bildschirm unterstützen beispielsweise Verfahrensabläufe und die effiziente Zusammenarbeit, während das interaktive Herzdiagramm am Arbeitsplatz Mitarbeitern im Kontrollraum hilft, schnell Rückzüge durchzuführen und die Bezeichnung für die Druckmessungen zu ändern.
Die neue Benutzeroberfläche und ihre benutzerfreundlichen Funktionen erfordern nur eine kurze Einlernzeit. Anleitungen am Bildschirm unterstützen beispielsweise Verfahrensabläufe und die effiziente Zusammenarbeit, während das interaktive Herzdiagramm am Arbeitsplatz Mitarbeitern im Kontrollraum hilft, schnell Rückzüge durchzuführen und die Bezeichnung für die Druckmessungen zu ändern.
Beim Interventional Hemodynamic System haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Konfigurationen. Jedes System umfasst einen am Untersuchungstisch befestigten Patientenmonitor. Die Arbeitsplätze können mit einem oder zwei Bildschirmen konfiguriert werden. Bei der Konfiguration mit zwei Bildschirmen im Kontrollraum haben Sie die Patientenwerte, hämodynamische Analysen und Berichte immer als Vollbild im Blick.

Beim Interventional Hemodynamic System haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Konfigurationen. Jedes System umfasst einen am Untersuchungstisch befestigten Patientenmonitor. Die Arbeitsplätze können mit einem oder zwei Bildschirmen konfiguriert werden. Bei der Konfiguration mit zwei Bildschirmen im Kontrollraum haben Sie die Patientenwerte, hämodynamische Analysen und Berichte immer als Vollbild im Blick.

Beim Interventional Hemodynamic System haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Konfigurationen. Jedes System umfasst einen am Untersuchungstisch befestigten Patientenmonitor. Die Arbeitsplätze können mit einem oder zwei Bildschirmen konfiguriert werden. Bei der Konfiguration mit zwei Bildschirmen im Kontrollraum haben Sie die Patientenwerte, hämodynamische Analysen und Berichte immer als Vollbild im Blick.
Beim Interventional Hemodynamic System haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Konfigurationen. Jedes System umfasst einen am Untersuchungstisch befestigten Patientenmonitor. Die Arbeitsplätze können mit einem oder zwei Bildschirmen konfiguriert werden. Bei der Konfiguration mit zwei Bildschirmen im Kontrollraum haben Sie die Patientenwerte, hämodynamische Analysen und Berichte immer als Vollbild im Blick.
Jedes System ist mit einem kompakten IntelliVue X3 Patientenmonitor ausgestattet. Bei einer Tischmontage im Katheterlabor erhalten Sie uneingeschränkten Zugang zu Ihrem Patienten von nahezu jeder Position aus, ohne Einschränkung der Tischbewegung. Das kompakte Gerät lässt sich bequem in der Hand halten und kann an der jeweils erforderlichen Stelle befestigt werden.

Jedes System ist mit einem kompakten IntelliVue X3 Patientenmonitor ausgestattet. Bei einer Tischmontage im Katheterlabor erhalten Sie uneingeschränkten Zugang zu Ihrem Patienten von nahezu jeder Position aus, ohne Einschränkung der Tischbewegung. Das kompakte Gerät lässt sich bequem in der Hand halten und kann an der jeweils erforderlichen Stelle befestigt werden.

Jedes System ist mit einem kompakten IntelliVue X3 Patientenmonitor ausgestattet. Bei einer Tischmontage im Katheterlabor erhalten Sie uneingeschränkten Zugang zu Ihrem Patienten von nahezu jeder Position aus, ohne Einschränkung der Tischbewegung. Das kompakte Gerät lässt sich bequem in der Hand halten und kann an der jeweils erforderlichen Stelle befestigt werden.
Jedes System ist mit einem kompakten IntelliVue X3 Patientenmonitor ausgestattet. Bei einer Tischmontage im Katheterlabor erhalten Sie uneingeschränkten Zugang zu Ihrem Patienten von nahezu jeder Position aus, ohne Einschränkung der Tischbewegung. Das kompakte Gerät lässt sich bequem in der Hand halten und kann an der jeweils erforderlichen Stelle befestigt werden.
Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Patientenüberwachung, indem Sie den IntelliVue X3 im Katheterlabor mit dem Philips Interventional Hemodynamic System verbinden. Es müssen keine Kabel ausgetauscht werden – dies reduziert Beeinträchtigungen auf ein Minimum und spart Zeit, die Sie für den Patienten einsetzen können.

Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Patientenüberwachung, indem Sie den IntelliVue X3 im Katheterlabor mit dem Philips Interventional Hemodynamic System verbinden. Es müssen keine Kabel ausgetauscht werden – dies reduziert Beeinträchtigungen auf ein Minimum und spart Zeit, die Sie für den Patienten einsetzen können.

Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Patientenüberwachung, indem Sie den IntelliVue X3 im Katheterlabor mit dem Philips Interventional Hemodynamic System verbinden. Es müssen keine Kabel ausgetauscht werden – dies reduziert Beeinträchtigungen auf ein Minimum und spart Zeit, die Sie für den Patienten einsetzen können.
Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Patientenüberwachung, indem Sie den IntelliVue X3 im Katheterlabor mit dem Philips Interventional Hemodynamic System verbinden. Es müssen keine Kabel ausgetauscht werden – dies reduziert Beeinträchtigungen auf ein Minimum und spart Zeit, die Sie für den Patienten einsetzen können.
Profitieren Sie im interventionellen Labor von fortschrittlichen Techniken für die hämodynamische Überwachung und physiologische Messungen. Die voll integrierte Option für funktionelle Messungen ermöglicht die Durchführung und Analyse von Instant wave-Free Ratio (iFR) Spot-and-Scout-Rückzugsmessungen im Untersuchungs- und im Kontrollraum.

Profitieren Sie im interventionellen Labor von fortschrittlichen Techniken für die hämodynamische Überwachung und physiologische Messungen. Die voll integrierte Option für funktionelle Messungen ermöglicht die Durchführung und Analyse von Instant wave-Free Ratio (iFR) Spot-and-Scout-Rückzugsmessungen im Untersuchungs- und im Kontrollraum.

Profitieren Sie im interventionellen Labor von fortschrittlichen Techniken für die hämodynamische Überwachung und physiologische Messungen. Die voll integrierte Option für funktionelle Messungen ermöglicht die Durchführung und Analyse von Instant wave-Free Ratio (iFR) Spot-and-Scout-Rückzugsmessungen im Untersuchungs- und im Kontrollraum.
Profitieren Sie im interventionellen Labor von fortschrittlichen Techniken für die hämodynamische Überwachung und physiologische Messungen. Die voll integrierte Option für funktionelle Messungen ermöglicht die Durchführung und Analyse von Instant wave-Free Ratio (iFR) Spot-and-Scout-Rückzugsmessungen im Untersuchungs- und im Kontrollraum.
Das interventionelle Röntgensystem und das Interventional Hemodynamic System von Philips arbeiten so zusammen, dass möglichst wenig Daten manuell eingegeben werden müssen. Weniger Benutzereingaben bedeuten weniger Fehler, Berichte mit verbesserter Integrität und weniger Unterbrechungen, sodass Sie sich voll auf die Patientenversorgung und die effiziente Kommunikation mit Ihrem Team konzentrieren können.

Das interventionelle Röntgensystem und das Interventional Hemodynamic System von Philips arbeiten so zusammen, dass möglichst wenig Daten manuell eingegeben werden müssen. Weniger Benutzereingaben bedeuten weniger Fehler, Berichte mit verbesserter Integrität und weniger Unterbrechungen, sodass Sie sich voll auf die Patientenversorgung und die effiziente Kommunikation mit Ihrem Team konzentrieren können.

Das interventionelle Röntgensystem und das Interventional Hemodynamic System von Philips arbeiten so zusammen, dass möglichst wenig Daten manuell eingegeben werden müssen. Weniger Benutzereingaben bedeuten weniger Fehler, Berichte mit verbesserter Integrität und weniger Unterbrechungen, sodass Sie sich voll auf die Patientenversorgung und die effiziente Kommunikation mit Ihrem Team konzentrieren können.
Das interventionelle Röntgensystem und das Interventional Hemodynamic System von Philips arbeiten so zusammen, dass möglichst wenig Daten manuell eingegeben werden müssen. Weniger Benutzereingaben bedeuten weniger Fehler, Berichte mit verbesserter Integrität und weniger Unterbrechungen, sodass Sie sich voll auf die Patientenversorgung und die effiziente Kommunikation mit Ihrem Team konzentrieren können.

Dokumentation

Technische Daten

Physikalische Spezifikationen
Physikalische Spezifikationen
Gewicht
  • 2,6 kg
Abmessungen
  • 190 x 97 x 183 mm
Optionale Pakete
Optionale Pakete
Integrierte Philips iFR- und FFR-Funktionalität
Prozedur/Ereignis – Aufzeichnung und Datenerfassung
Gerätewagen für die Hämo-Arbeitsstation im Patientenbereich
etCO2
Messwerte
Messwerte
12-Kanal-EKG
SpO2 (Wahl zwischen Philips FAST-SpO2, Nellcor OxiMax SpO2, Masimo rainbow SET SpO2)
Atemfrequenz
Nichtinvasive Blutdrucküberwachung
Vier Kanäle für die invasive Blutdruckmessung
Herzzeitvolumen mittels Thermodilution
Hauttemperatur
etCO2 Respironics Messung im Hauptstrom oder LoFlo Messung im Seitenstrom
etCO2 Covidien Microstream
Robustheit
Robustheit
Extrem desinfektionsmittelbeständige Oberflächenmaterialien
Mechanische Robustheit
  • 7M3
Hämodynamische Funktionen
Hämodynamische Funktionen
Erfassen und Speichern von hämodynamischen Messungen und Berechnungen
Umfassende hämodynamische Messungen und Analysen
  • Gradientenmessung, Klappenberechnung, Aorteninsuffizienzindex (AI-Index), ST-Werte
Vollausschrieb (Erfassen und Speichern aller Kurvendaten für nachträgliche Überprüfung und Analyse)
Hämo-Berichterstellung Fallabschluss (Messung und Berechnung von Hämodynamik-Parametern)
  • Vollständige Fallzusammenfassung mit Kurven und Berechnungen
Speicherung aller Patientendaten
Drucken von Kurven und hämodynamischer Analyse
Integriert mit Philips System für die bildgeführte Therapie
Integriert mit Philips System für die bildgeführte Therapie
Bedienung des Philips Interventional Hemodynamic System über ein Touchscreen-Modul
Verbunden an Deckenstativ oder FlexVision
Personalien von Patienten
  • Informationen zur Verfügbarkeit der iFR-Funktion auf dem Philips Interventional Hemodynamic System erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
  • Informationen zur Verfügbarkeit der kontinuierlichen Patientenüberwachung auf dem Philips Interventional Hemodynamic System mit IntelliVue X3 erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.