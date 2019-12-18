Für die Bewältigung der steigenden Nachfrage nach Katheterlaborverfahren sind eine höhere Effizienz und bessere Outcomes für medizinische Einrichtungen essenziell. Das Philips Interventional Hemodynamic System (Philips Hemo System) vereinfacht den Arbeitsablauf im Katheterlabor noch weiter und erlaubt Messungen von Parametern der Hämodynamik nach dem neuesten Stand der Technik. Die Kombination mit dem IntelliVue X3 Patientenmonitor ermöglicht fundierte klinische Entscheidungen und lückenlose Patientenakten. Patient*innen können im Katheterlabor oder auch im gesamten Krankenhaus kontinuierlich überwacht werden.
Verbesserte Kommunikation
Klinikteams können im Kontrollraum die Vitalparameter des Patienten überwachen, physiologische Parameter analysieren und Berechnungsergebnisse unkompliziert im Untersuchungsraum anzeigen lassen. Ergebnisse werden als numerischer Wert und als Gradientenbild dargestellt. So können sich die Teams auf die aktuellen Aufgaben konzentrieren und müssen den sterilen Bereich nicht verlassen.
Klinikteams können im Kontrollraum die Vitalparameter des Patienten überwachen, physiologische Parameter analysieren und Berechnungsergebnisse unkompliziert im Untersuchungsraum anzeigen lassen. Ergebnisse werden als numerischer Wert und als Gradientenbild dargestellt. So können sich die Teams auf die aktuellen Aufgaben konzentrieren und müssen den sterilen Bereich nicht verlassen.
Klinikteams können im Kontrollraum die Vitalparameter des Patienten überwachen, physiologische Parameter analysieren und Berechnungsergebnisse unkompliziert im Untersuchungsraum anzeigen lassen. Ergebnisse werden als numerischer Wert und als Gradientenbild dargestellt. So können sich die Teams auf die aktuellen Aufgaben konzentrieren und müssen den sterilen Bereich nicht verlassen.
Klinikteams können im Kontrollraum die Vitalparameter des Patienten überwachen, physiologische Parameter analysieren und Berechnungsergebnisse unkompliziert im Untersuchungsraum anzeigen lassen. Ergebnisse werden als numerischer Wert und als Gradientenbild dargestellt. So können sich die Teams auf die aktuellen Aufgaben konzentrieren und müssen den sterilen Bereich nicht verlassen.
Touch Screen Control
Nutzen Sie Workflow-Vorteile mit dem Touchscreen-Modul: Vitalparameter und physiologische Berechnungen können im Untersuchungsraum vom Untersuchungstisch aus dargestellt und angepasst werden.
Nutzen Sie Workflow-Vorteile mit dem Touchscreen-Modul: Vitalparameter und physiologische Berechnungen können im Untersuchungsraum vom Untersuchungstisch aus dargestellt und angepasst werden.
Nutzen Sie Workflow-Vorteile mit dem Touchscreen-Modul: Vitalparameter und physiologische Berechnungen können im Untersuchungsraum vom Untersuchungstisch aus dargestellt und angepasst werden.
Nutzen Sie Workflow-Vorteile mit dem Touchscreen-Modul: Vitalparameter und physiologische Berechnungen können im Untersuchungsraum vom Untersuchungstisch aus dargestellt und angepasst werden.
Intuitive Hämo-Überwachung
Die neue Benutzeroberfläche und ihre benutzerfreundlichen Funktionen erfordern nur eine kurze Einlernzeit. Anleitungen am Bildschirm unterstützen beispielsweise Verfahrensabläufe und die effiziente Zusammenarbeit, während das interaktive Herzdiagramm am Arbeitsplatz Mitarbeitern im Kontrollraum hilft, schnell Rückzüge durchzuführen und die Bezeichnung für die Druckmessungen zu ändern.
Die neue Benutzeroberfläche und ihre benutzerfreundlichen Funktionen erfordern nur eine kurze Einlernzeit. Anleitungen am Bildschirm unterstützen beispielsweise Verfahrensabläufe und die effiziente Zusammenarbeit, während das interaktive Herzdiagramm am Arbeitsplatz Mitarbeitern im Kontrollraum hilft, schnell Rückzüge durchzuführen und die Bezeichnung für die Druckmessungen zu ändern.
Die neue Benutzeroberfläche und ihre benutzerfreundlichen Funktionen erfordern nur eine kurze Einlernzeit. Anleitungen am Bildschirm unterstützen beispielsweise Verfahrensabläufe und die effiziente Zusammenarbeit, während das interaktive Herzdiagramm am Arbeitsplatz Mitarbeitern im Kontrollraum hilft, schnell Rückzüge durchzuführen und die Bezeichnung für die Druckmessungen zu ändern.
Die neue Benutzeroberfläche und ihre benutzerfreundlichen Funktionen erfordern nur eine kurze Einlernzeit. Anleitungen am Bildschirm unterstützen beispielsweise Verfahrensabläufe und die effiziente Zusammenarbeit, während das interaktive Herzdiagramm am Arbeitsplatz Mitarbeitern im Kontrollraum hilft, schnell Rückzüge durchzuführen und die Bezeichnung für die Druckmessungen zu ändern.
Flexible Hämodynamik-Konfiguration
Beim Interventional Hemodynamic System haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Konfigurationen. Jedes System umfasst einen am Untersuchungstisch befestigten Patientenmonitor. Die Arbeitsplätze können mit einem oder zwei Bildschirmen konfiguriert werden. Bei der Konfiguration mit zwei Bildschirmen im Kontrollraum haben Sie die Patientenwerte, hämodynamische Analysen und Berichte immer als Vollbild im Blick.
Beim Interventional Hemodynamic System haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Konfigurationen. Jedes System umfasst einen am Untersuchungstisch befestigten Patientenmonitor. Die Arbeitsplätze können mit einem oder zwei Bildschirmen konfiguriert werden. Bei der Konfiguration mit zwei Bildschirmen im Kontrollraum haben Sie die Patientenwerte, hämodynamische Analysen und Berichte immer als Vollbild im Blick.
Beim Interventional Hemodynamic System haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Konfigurationen. Jedes System umfasst einen am Untersuchungstisch befestigten Patientenmonitor. Die Arbeitsplätze können mit einem oder zwei Bildschirmen konfiguriert werden. Bei der Konfiguration mit zwei Bildschirmen im Kontrollraum haben Sie die Patientenwerte, hämodynamische Analysen und Berichte immer als Vollbild im Blick.
Beim Interventional Hemodynamic System haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Konfigurationen. Jedes System umfasst einen am Untersuchungstisch befestigten Patientenmonitor. Die Arbeitsplätze können mit einem oder zwei Bildschirmen konfiguriert werden. Bei der Konfiguration mit zwei Bildschirmen im Kontrollraum haben Sie die Patientenwerte, hämodynamische Analysen und Berichte immer als Vollbild im Blick.
Verknüpfung mit IntelliVue X3
Jedes System ist mit einem kompakten IntelliVue X3 Patientenmonitor ausgestattet. Bei einer Tischmontage im Katheterlabor erhalten Sie uneingeschränkten Zugang zu Ihrem Patienten von nahezu jeder Position aus, ohne Einschränkung der Tischbewegung. Das kompakte Gerät lässt sich bequem in der Hand halten und kann an der jeweils erforderlichen Stelle befestigt werden.
Jedes System ist mit einem kompakten IntelliVue X3 Patientenmonitor ausgestattet. Bei einer Tischmontage im Katheterlabor erhalten Sie uneingeschränkten Zugang zu Ihrem Patienten von nahezu jeder Position aus, ohne Einschränkung der Tischbewegung. Das kompakte Gerät lässt sich bequem in der Hand halten und kann an der jeweils erforderlichen Stelle befestigt werden.
Jedes System ist mit einem kompakten IntelliVue X3 Patientenmonitor ausgestattet. Bei einer Tischmontage im Katheterlabor erhalten Sie uneingeschränkten Zugang zu Ihrem Patienten von nahezu jeder Position aus, ohne Einschränkung der Tischbewegung. Das kompakte Gerät lässt sich bequem in der Hand halten und kann an der jeweils erforderlichen Stelle befestigt werden.
Jedes System ist mit einem kompakten IntelliVue X3 Patientenmonitor ausgestattet. Bei einer Tischmontage im Katheterlabor erhalten Sie uneingeschränkten Zugang zu Ihrem Patienten von nahezu jeder Position aus, ohne Einschränkung der Tischbewegung. Das kompakte Gerät lässt sich bequem in der Hand halten und kann an der jeweils erforderlichen Stelle befestigt werden.
Kontinuierliches Patientenmonitoring
Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Patientenüberwachung, indem Sie den IntelliVue X3 im Katheterlabor mit dem Philips Interventional Hemodynamic System verbinden. Es müssen keine Kabel ausgetauscht werden – dies reduziert Beeinträchtigungen auf ein Minimum und spart Zeit, die Sie für den Patienten einsetzen können.
Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Patientenüberwachung, indem Sie den IntelliVue X3 im Katheterlabor mit dem Philips Interventional Hemodynamic System verbinden. Es müssen keine Kabel ausgetauscht werden – dies reduziert Beeinträchtigungen auf ein Minimum und spart Zeit, die Sie für den Patienten einsetzen können.
Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Patientenüberwachung, indem Sie den IntelliVue X3 im Katheterlabor mit dem Philips Interventional Hemodynamic System verbinden. Es müssen keine Kabel ausgetauscht werden – dies reduziert Beeinträchtigungen auf ein Minimum und spart Zeit, die Sie für den Patienten einsetzen können.
Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Patientenüberwachung, indem Sie den IntelliVue X3 im Katheterlabor mit dem Philips Interventional Hemodynamic System verbinden. Es müssen keine Kabel ausgetauscht werden – dies reduziert Beeinträchtigungen auf ein Minimum und spart Zeit, die Sie für den Patienten einsetzen können.
Besserer Arbeitsablauf mit iFR
Profitieren Sie im interventionellen Labor von fortschrittlichen Techniken für die hämodynamische Überwachung und physiologische Messungen. Die voll integrierte Option für funktionelle Messungen ermöglicht die Durchführung und Analyse von Instant wave-Free Ratio (iFR) Spot-and-Scout-Rückzugsmessungen im Untersuchungs- und im Kontrollraum.
Profitieren Sie im interventionellen Labor von fortschrittlichen Techniken für die hämodynamische Überwachung und physiologische Messungen. Die voll integrierte Option für funktionelle Messungen ermöglicht die Durchführung und Analyse von Instant wave-Free Ratio (iFR) Spot-and-Scout-Rückzugsmessungen im Untersuchungs- und im Kontrollraum.
Profitieren Sie im interventionellen Labor von fortschrittlichen Techniken für die hämodynamische Überwachung und physiologische Messungen. Die voll integrierte Option für funktionelle Messungen ermöglicht die Durchführung und Analyse von Instant wave-Free Ratio (iFR) Spot-and-Scout-Rückzugsmessungen im Untersuchungs- und im Kontrollraum.
Profitieren Sie im interventionellen Labor von fortschrittlichen Techniken für die hämodynamische Überwachung und physiologische Messungen. Die voll integrierte Option für funktionelle Messungen ermöglicht die Durchführung und Analyse von Instant wave-Free Ratio (iFR) Spot-and-Scout-Rückzugsmessungen im Untersuchungs- und im Kontrollraum.
Effizienterer Arbeitsablauf im Labor
Das interventionelle Röntgensystem und das Interventional Hemodynamic System von Philips arbeiten so zusammen, dass möglichst wenig Daten manuell eingegeben werden müssen. Weniger Benutzereingaben bedeuten weniger Fehler, Berichte mit verbesserter Integrität und weniger Unterbrechungen, sodass Sie sich voll auf die Patientenversorgung und die effiziente Kommunikation mit Ihrem Team konzentrieren können.
Das interventionelle Röntgensystem und das Interventional Hemodynamic System von Philips arbeiten so zusammen, dass möglichst wenig Daten manuell eingegeben werden müssen. Weniger Benutzereingaben bedeuten weniger Fehler, Berichte mit verbesserter Integrität und weniger Unterbrechungen, sodass Sie sich voll auf die Patientenversorgung und die effiziente Kommunikation mit Ihrem Team konzentrieren können.
Das interventionelle Röntgensystem und das Interventional Hemodynamic System von Philips arbeiten so zusammen, dass möglichst wenig Daten manuell eingegeben werden müssen. Weniger Benutzereingaben bedeuten weniger Fehler, Berichte mit verbesserter Integrität und weniger Unterbrechungen, sodass Sie sich voll auf die Patientenversorgung und die effiziente Kommunikation mit Ihrem Team konzentrieren können.
Das interventionelle Röntgensystem und das Interventional Hemodynamic System von Philips arbeiten so zusammen, dass möglichst wenig Daten manuell eingegeben werden müssen. Weniger Benutzereingaben bedeuten weniger Fehler, Berichte mit verbesserter Integrität und weniger Unterbrechungen, sodass Sie sich voll auf die Patientenversorgung und die effiziente Kommunikation mit Ihrem Team konzentrieren können.
Informationen zur Verfügbarkeit der iFR-Funktion auf dem Philips Interventional Hemodynamic System erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Informationen zur Verfügbarkeit der kontinuierlichen Patientenüberwachung auf dem Philips Interventional Hemodynamic System mit IntelliVue X3 erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
