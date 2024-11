Plattform für virtuelle Zusammenarbeit in Echtzeit

Dank des Philips Radiology Operations Command Center (ROCC) stellt die räumliche Distanz kein Hindernis mehr dar. So können Sie den Bildgebungsprozess in Ihrer gesamten Einrichtung vereinheitlichen. Ein MTR an der Scanner-Konsole kann von einem leitenden oder erfahreneren Kollegen (Experten) in Echtzeit Hilfestellung erhalten, selbst wenn sich beide in verschiedenen Stockwerken oder sogar an unterschiedlichen Standorten befinden.