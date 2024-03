Sichere und skalierbare Architektur, die mit Ihren Anforderungen wächst

Die Anwendung für Arbeitsabläufe verfügt über einen modalitätsbasierten Arbeitsablauf, der im Systempaket enthalten ist. Sie können die Anwendung auch an besondere Anforderungen für Arbeitsabläufe anpassen und so z.B. je nach Modalität oder Abteilung unterschiedliche Arbeitsabläufe einstellen. Die Lösung ist in das Philips Bildmanagement-System integriert und bietet eine umfassende Anwendung für Ihre Einrichtung, mit der die Arbeitsabläufe und die damit verbundenen Anforderungen in der Radiologie vollumfänglich verwaltet werden können. Die modulare und skalierbare Anwendung wächst mit Ihren Anforderungen und ermöglicht durch die sichere und skalierbare Architektur jederzeit und standortunabhängig Zugriff.