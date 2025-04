Bessere Patientenversorgung mit dem Patienten im Mittelpunkt

Mit dem Workflow Information Management werden Patienten von Anfang an über verschiedene radiologische Untersuchungen hinweg in Ihre Behandlung eingebunden. Mit der Patient Assistant-App können Patienten Untersuchungen vereinbaren, während sie sich mit der Patient Kiosk-App beim Eintreffen in Ihrer Einrichtung anmelden können. Das System zeigt dabei den Patienten stets die richtige Art und den richtigen Ort der Untersuchung an.