Konsolidierte Informationen ermöglichen eine optimierte Patientenversorgung

Die IntelliBridge EC10 Schnittstelle erfasst physiologische Parameter, Kurven, Geräteeinstellungen und Alarmdaten. Diese Daten können auf dem IntelliVue Patientenmonitor angezeigt und zur weiteren Verarbeitung auch an das zentrale Überwachungssystem weitergeleitet werden. So können beispielsweise Alarme über ein Funkrufsystem an Pflegekräfte in der Intensivstation weitergeleitet oder Daten in eine elektronische Patientenakte hochgeladen werden.