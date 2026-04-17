78% bevorzugten den Sensor M1131A¹

In einer Vergleichsstudie mit dem Sensor M1131A und dem Sensor eines Mitbewerbers an 133 Patienten (67 mit dem Sensor von Philips und 66 mit dem anderen Sensor) gaben 78% der Pflegekräfte an, den Philips Sensor M1131A zu bevorzugen¹. 1. Johnson M and Olsen A. Durability of two disposable pulse oximetry sensor design. University of Colorado Hospital. Studie in Auftrag gegeben von Philips Healthcare.