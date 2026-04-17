Patiententyp
Kinder; Erwachsene
Ersetzt Produkt
M1131A
Empfohlenes Körpergewicht
Über 40 kg
Kabellänge
45 cm
Verwendung mit Produkten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit Geräten von Philips
863265, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AS
Steril oder nicht steril
Nicht-steril
Verpackungsgewicht
0,275 kg
Mindesthaltbarkeit
Keine
CE-Kennzeichnung
Ja
Adapterkabel-Kompatibilität
M1943A; M1943AL
Ein-Patienten-Produkt/wiederverwendbares Produkt
Single-Patient Use