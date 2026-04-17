Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar (Verwendung bei mehreren Patienten)
Patiententyp
Kinder; Erwachsene
Ersetzt Produkt
989803128631 (M1196A)
Empfohlenes Körpergewicht
Über 40 kg
Kabellänge
3,0 m
Verwendung mit Produkten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit Geräten von Philips
863265, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AS
Steril oder nicht steril
Nicht-steril
Verpackungsgewicht
0,275 kg
Mindesthaltbarkeit
Keine
CE-Kennzeichnung
Ja