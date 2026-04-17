Mit dem wiederverwendbaren Philips Clip-Sensor M1196A für Erwachsene können die Pulsoxymetrie-Werte bei Erwachsenen und Kindern über 40 kg effizient gemessen werden. Er ist mit einem 3,0 m langen Kabel versehen, um eine flexible Monitorpositionierung zu ermöglichen. Der Sensor enthält kein Latex.