DreamStation BiPAP autoSV Auto-Servoventilationsgerät

Die DreamStation BiPAP autoSV wurde für Patienten mit zentraler Schlafapnoe, komplexer Schlafapnoe und periodischer Atmung entwickelt, um eine optimale Beatmung mit minimaler Intervention zu liefern. BiPAP autoSV überwacht und stabilisiert die sich ändernde Atmung des Patienten. Er passt die Unterstützung automatisch an, damit der Patient bei jedem einzelnen Atemzug gut versorgt wird und einen komfortablen und erholsamen Schlaf genießen kann.