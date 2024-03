Erweiterter Arbeitsbereich für die Radiologie zur Steigerung der Effizienz

Konsolidieren Sie Tools für die Langzeitanalyse, Diagnose und Berichterstellung in nur einem Arbeitsbereich: Die Verwendung mehrerer unterschiedlicher Softwareanwendungen gehört der Vergangenheit an. Schöpfen Sie das klinische Potenzial in der gesamten Einrichtung mit mehr als 70 in Ihren klinischen Arbeitsablauf integrierten Anwendungen und für den Bereich optimierten klinischen Applikations-Toolsets für die Kardiologie voll aus. Eine solche aussagekräftige Analyse kann auch einfach mit einweisenden Ärzten über Hyperlinks zu den wichtigsten Befunden in einem Enterprise Viewer geteilt werden.