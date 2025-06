Azurion 7 M20 with FlexArm

Dieses deckenmontierte System besticht durch seine quasi unbegrenzte Flexibilität in der Bildgebung für verschiedenste Verfahren sowie durch herausragende Freiheit bei der Positionierung der medizinischen Teams. Das kompakte Systemdesign ermöglicht eine ebenso kosteneffiziente wie zukunftssichere Umgebung. Alle relevanten Anwendungen können direkt am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedient werden, ohne dass Sie das sterile Umfeld verlassen müssen – ein entscheidender Vorteil, wenn Sie schnell informierte Entscheidungen treffen müssen. Philips Azurion mit FlexArm passt sich an Sie an, damit Sie effizienter arbeiten und Ihren Patienten eine hervorragende Versorgung bieten können.

