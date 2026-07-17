Mehr Kontrolle durch den Anwender

Azurion Systeme zeichnen sich durch die volle Kontrolle am Untersuchungstisch aus. FlexArm geht hierbei mit der intuitiven Axsys Steuerung sogar noch einen Schritt weiter: auch komplexeste Systembewegungen werden über einen einzigen Controller gesteuert. So kann der Anwender schnell und richtig auf Veränderungen oder Komplikationen reagieren. Mögliche Missverständnisse werden reduziert, und auch die Notwendigkeit, zwischen dem sterilen Bereich und dem Kontrollraum hin- und her zu wechseln, entfällt.