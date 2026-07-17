1. Auswertung durch klinische Anwender*innen in einer simulierten Laborumgebung. In einer Simulationsstudie waren sich 100% der teilnehmenden Ärzt*innen einig, dass der FlexArm eine hohe Flexibilität bei ihrer Arbeit gewährt.
2. Auswertung durch klinische Anwender*innen in einer simulierten Laborumgebung.
3. Gilt nur für Systeme mit TSM Pro.
4. Auswertung durch klinische Anwender*innen in einer simulierten Laborumgebung, nachdem die Positionierung von C-Bogen und Tisch ca. 20 Minuten lang geübt wurde (Serie 7, Deckenaufhängung FD20 mit monoplanarer Konfiguration).
5. Gilt nur für eine DVI-Video-Infrastruktur.