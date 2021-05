Wir bewegen uns schnell in ein neues Zeitalter und eine neue Generation der Pathologie, die durch die Einführung der digitalen Pathologie Realität wird. In der Krebsbehandlung eröffnen sich durch Präzisionsmedizin und immer mehr personalisierte Therapien neue Perspektiven.

Pathologen stehen im Mittelpunkt dieses Traums einer personalisierten Medizin. Am Arbeitsplatz des Pathologen werden erste klinische Entscheidungen für Patienten getroffen, und das wird auch in Zukunft so bleiben.